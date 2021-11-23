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Российский пропагандист об окружении Лукашенко: "Зализали"

Российский пропагандист Семен Уралов поделился шокирующими впечатлениями от посещения Минска:

Фото: Вероника Вишнякова / РБК


«Я специально приехал в Минск на прошлой неделе, чтобы своими глазами оценить масштабы «курдо-арабской орды». Весь центр Минска и основные торгово-развлекательные площадки забиты странными людьми в больших количествах с рюкзаками.

Если бы сами минчане сбивались в такие толпы, их бы давно задержала милиция и как минимум проверила документы. «Курдо-арабскую орду» минская милиция не замечает. Как и государственная пропаганда. А вот Нехта, Белсат и прочие замечают. И минчане снова верят им, а не государству. Даже «Ябатьки», которые охренели от «курдо-арабской орды» на улицах столицы...»


Кто виноват?

«Идиотская ситуация, которая угрожает авторитету Александра Лукашенко, сложилась из-за дефективной системы политической экспертизы и администрирования Республики Беларусь. Насколько эффективна белорусская правоохранительная система, настолько неэффективна общественно-политическая. Это связано с тем, что вокруг автократа нет людей, которые способны приводить ему порой неприятные, но честные аргументы. По-умному это называется «создание информационного вакуума, искажение экспертно-аналитической картины и отсутствие инструментов и технологий работы с обществом», а в народе говорят «зализали». А своего Меньшикова, Аракчеева или Берии у Александра Лукашенко нет. 

А если и есть, то он к нему не прислушивается...»

P.S. Справедливости ради, стоит сказать, что сейчас мигрантов на улицах Минска заметно меньше. То ли из-за холода, то ли из-за того, что они уже возле границы, -- сложно сказать. 
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