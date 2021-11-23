«Что касается оппозиции. С оппозицией мы не просто ведем переговоры, они сегодня формируют свою партию. Я думаю, что они сформируют ее. Не знаю, это их дело. У них отличные от моей точки зрения. Они видят Беларусь в каком-то плане по-другому. Но они не предатели. И они на ваши деньги в стране не живут», — заявил Лукашенко.





И добавил: «Вы знаете Воскресенского, который имеет свою точку зрения, но они патриоты. И с этой оппозицией, какая бы ни была точка зрения, мы ведем диалог и будем вести переговоры».













При этом отдельно отметил, что есть «беглая [оппозиция], есть предатели, которые сидят в Литве, в Польше и у вас»:





«Вы их содержите. Недавно в Литве назвали цифру. Около 400 тыс. евро обходится содержание одной из беглых, которая в Литве сидит. Вот с этими (это не оппозиция, это предатели) мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем».





Лукашенко считает, пишет Телеграф, что «это предатели белорусского государства»:





«Они сбежали за границу и там сидят. Почему они сбежали? Я знаю, что ты скажешь: «Они боятся репрессий, что их в тюрьму посадят. Да?» Так я тебе скажу: если ты борешься за народ, если ты готов сражаться за народ, революционер, — борись. Все революционеры прошли тяжелый путь».





Кто такой Воскресенский





Напомним, что Юрий Воскресенский в 2020 году перед выборами собирал подписи за Виктора Бабарико. Его арестовали. После освобождения из СИЗО КГБ под домашний арест он назвал себя «правой рукой» Александра Лукашенко. Позже Воскресенский зарегистрировал «Круглый стол демократических сил».









Почему «правая рука» Лукашенко? В интервью BBC Юрий Воскресенский ранее объяснял все обвинения со стороны оппозиции в свой адрес «завистью», потому что “они бы хотели сидеть на этом месте, по правую руку от президента, и готовить предложения, но их там нет, поэтому это банальная человеческая зависть”.

9 августа во время «большого разговора» Александр Лукашенко заявил, что Воскресенский передал ему информацию о ста людях, которые якобы написали прошения о помиловании, и даже пообещал передать их дела на рассмотрение.





Кстати, в июля 2021 года глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко попросил Юрия Воскресенского «четко ответить» на один «очень важный вопрос»: после принятия новой Конституции Александр Лукашенко прекратит свои полномочия и больше не сможет быть президентом, а в Беларуси будут назначены выборы в течение 90 дней?





В ответ Юрий Воскресенский заявил, что Александр Лукашенко на заседании созданной конституционной комиссии сказал ее членам, что отбывает свой последний срок.





«Его надо ещё уговорить, чтобы он остался. И мы будем его уговаривать», — пообещал член конституционной комиссии. Но уточнил, что не в качестве президента, а председателя «Всебелорусского народного собрания».





Также Воскресенский заявил, что Александр Лукашенко выиграл выборы президента и уж точно «узурпатором» не является.





Кстати, известно, что 8 ноября Воскресенский ездил в Новополоцкую колонию к Виктору Бабарико.





«Мы хотели бы видеть Бабарику в списках на помилование. И он мог бы там оказаться. Наш разговор при встрече длился около 40 минут. Я призвал Виктора Дмитриевича начать гасить ущерб и написать прошение о помиловании», — заявил Воскресенский «Нашай Ніве».





При этом, он добавил, что детали разговора оставит в тайне: «Если Виктор Дмитриевич и его адвокаты захотят, они расскажут сами».