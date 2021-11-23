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Берлин считает, что Россия должна работать с демократическими силами в Беларуси

Еврокомиссия работает над пятым пакетом санкций против белорусских властей, Россия в свою очередь должна работать с демократическими силами в Беларуси, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.


Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.

"На прошлой неделе Совет по иностранным делам инициировал пятый пакет санкций, который включает белорусских судей, прокуроров и представителей служб безопасности, ответственных за нарушение прав человека", - сказал Маас в понедельник в ходе виртуальной конференции по Беларуси, пишет Смартпресс. 

По его словам, "Кремль защищает Лукашенко, потому что видит в нем гаранта стабильности", но последние события показали, что он, напротив, изолирует Беларусь и ведет ее к беспорядку. "Россия должна работать с демократическими силами в Беларуси, в том числе для поддержки особой связи между русским и белорусским народами", - сказал германский министр.

В свою очередь МИД Германии поддерживает контакт с белорусскими ведомствами через посольство в Минске. 
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