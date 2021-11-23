







Согласно информации, Хефец заявил, что Нетаньяху был помешан на контроле за своим публичным имиджем, отметив, что контроль экс премьер-министра над СМИ и соцсетями не может быть выше.





Напомним, пишет Haqqin.az, что Нетаньяху предъявлены обвинения сразу по трем уголовным делам: взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием.



