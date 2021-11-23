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Бывший пресс-секретарь Нетаньяху дал показания против него в суде

Экс-советник и пресс-секретарь бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Нир Хефец дал обвинительные показания в окружном суде Иерусалима, где 22 ноября начались слушания по трем уголовным делами против Нетаньяху, передает The Guardian.



Согласно информации, Хефец заявил, что Нетаньяху был помешан на контроле за своим публичным имиджем, отметив, что контроль экс премьер-министра над СМИ и соцсетями не может быть выше.

Напомним, пишет Haqqin.az, что Нетаньяху предъявлены обвинения сразу по трем уголовным делам: взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием.
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