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Кремль назвал вбросом данные об «атаке» России на Украину с трех сторон

«Вбросы» западных СМИ о возможном «вторжении» России на Украину нагнетают напряженность, заявил Песков. Ранее источники Bloomberg раскрыли сценарий, при котором Москва намерена «атаковать» Украину с трех направлений.

Фото: Rebecca Blackwel / AP

С Запада ведется целенаправленная информационная кампания с целью представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания, вбросы. Для вбросов используют в качестве трубы Bloomberg, некоторые американские газеты участвуют. Это нагнетание напряженности. Это попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования», — сказал Песков.

Такие вбросы также могут быть «камуфляжем», чтобы «прикрыть агрессивные помыслы, которые могут иметь место в Киеве», допустил пресс-секретарь. «Агрессивные в плане намерения решить ситуацию на юго-востоке силой», — уточнил он.

По словам Пескова, Россия наблюдает за развитием ситуации «с большой тревогой». «Киев и сам наращивает силы, Киеву помогают наращивать силы, Киеву поставляют большое количество вооружений», — отметил он.

В начале ноября ряд западных СМИ, в том числе The Washington Post и Politico, сообщили о том, что Россия, предположительно, наращивает войска у границы с Украиной, в том числе у границы Беларуси. Американская разведка считает, что если Запад не примет меры, то Россия может «вторгнуться» на Украину в течение нескольких недель, со ссылкой на источники утверждает телеканал CBS News.

В Минобороны Украины считают, что «атака» начнется с артиллерийских и авиационных ударов, а также высадки морского десанта в районе Одессы и Мариуполя. Наступление также будет вестись небольшими силами с территории Беларуси, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

О еще одном сценарии «вторжения» России накануне со ссылкой на источники и данные разведки США сообщил Bloomberg. По его данным, Вашингтон предупредил европейских союзников о том, что российские войска могут пересечь границу Украины со стороны Крыма, материковой границы и через Беларусь. В операции могут участвовать сто батальонных тактических групп, то есть около 100 тыс. военных, утверждается в статье. По словам источников Bloomberg, план охватывает большую территорию и подготовку к «потенциально длительной оккупации». Они отметили, что около половины тактических групп уже заняли свои позиции.

Российские власти неоднократно говорили, что страна никому не угрожает и не представляет опасности для других государств. Комментируя сообщения о наращивании войск у границы, президент Владимир Путин напомнил о незапланированных учениях в Черном море, которые проводят США и их союзники по НАТО. Помимо этого, Украина в октябре впервые применила в Донбассе ударный беспилотник Bayraktar, нарушив минские соглашения, отметил он.

В таких условиях Россия «должна быть начеку» и застраховать себя, говорил Песков. «О необычной военной активности говорят те, кто сам пригнал свои вооруженные силы из-за океана. Это не совсем логично и не совсем прилично», — отметил пресс-секретарь. По его словам, НАТО проводит провокационную деятельность у границ России и «накачивает Украину оружием».
Источник: Виктория Полякова, Полина Химшиашвили
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