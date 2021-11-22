"Сейчас поставлена цель ввести санкции к концу месяца", - сообщила она порталу ERR.





Лийметс добавила, что новые ограничительные меры ЕС будут согласованы с такими странами, как США, которые в начале декабря установят собственный режим рестрикций в отношении Минска.





Напомним, Европейский союз ввел уже четыре пакета санкций в отношении белорусских чиновников. Так, 1 октября ЕС на саммите в Брюсселе согласовал первый санкционный список людей, которые, по мнению ЕС, "ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека". В ноябре Европейский союз утвердил еще один пакет санкций, затрагивающий .ряд официальных лиц страны, включая Александра Лукашенко.





© Vabariigi Valitsus





17 декабря Евросоюз опубликовал новый, третий, пакет индивидуальных санкций и ограничительных мер в отношении Беларуси. В него вошли 29 человек и 7 юридических лиц, пишет Смартпресс.





21 июня Евросоюз официально утвердил 4-й пакет санкций по Беларуси, в списке 8 компаний и 76 физлиц. Ограничения также ввели Канада (в списке 17 физлиц и 5 белорусских организаций), Великобритания (11 физлиц и 2 организации). Расширили санкционный список и США - 16 физических лиц и 6 правоохранительных организаций.





Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что может быть разработан следующий, пятый пакет санкций против Беларуси. Он будет обусловлен миграционным кризисом га границе Беларуси с ЕС.



