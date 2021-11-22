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МИД: в Беларуси работают эксперты Еврокомиссии для оценки ситуации с мигрантами

Для оценки ситуации с мигрантами на границе в Беларусь прибыли эксперты Еврокомиссии, сообщает пресс-служба МИД. Их визит в нашу страну рассчитан на 22-23 ноября.

"В рамках визита состоялись встречи делегации ЕС в МИД Беларуси, а также с представительствами международных организаций", — сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

По его словам, белорусская сторона обратила внимание на необходимость найти пути для того, чтобы мигранты могли осуществить свои желания и попасть на территорию Евросоюза, пишет Еврорадио.
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