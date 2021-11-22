МИД: в Беларуси работают эксперты Еврокомиссии для оценки ситуации с мигрантами

Для оценки ситуации с мигрантами на границе в Беларусь прибыли эксперты Еврокомиссии, сообщает пресс-служба МИД. Их визит в нашу страну рассчитан на 22-23 ноября.