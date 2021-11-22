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Светлана Тихановская созвонилась с Ангелой Меркель

22 ноября Светлана Тихановская созвонилась с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили ситуацию в Беларуси и на беларусско-польской границе, сообщает пресс-служба политика.

Детали разговора пока не известны, сообщается, что Ангела Меркель начала разговор со слов: «Это отличная возможность поговорить, так как я знаю, что вы были не очень довольны после моего разговора с Лукашенко», цитирует reform.by
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