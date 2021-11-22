Светлана Тихановская созвонилась с Ангелой Меркель

22 ноября Светлана Тихановская созвонилась с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили ситуацию в Беларуси и на беларусско-польской границе, сообщает пресс-служба политика.