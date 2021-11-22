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Си Цзиньпин: Китай никогда не будет стремиться к гегемонии

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил лидерам 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на саммите, что Китай никогда не будет стремиться к гегемонии. Об этом сообщает агентство Reuters.


Согласно данным государственных СМИ, китайский лидер заявил, что виртуальный саммит Китай-АСЕАН, который проводится в честь 30-летия диалога, будет способствовать региональному миру, стабильности и развитию.

«Китай никогда не будет стремиться к гегемонии или использовать свои силы для запугивания небольших стран и будет работать с АСЕАН, чтобы устранить «вмешательство», - отметил он.

В агентстве отметили, что саммит начался без присутствия представителя Мьянмы. Причина неучастия не была выяснена, а представитель военного правительства Мьянмы не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

Следует отметить, что в крупнейший в мире торговый союз, помимо Китая, входят десять стран АСЕАН - Вьетнам, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Мьянма, Бруней, Лаос и Камбоджа, а также Япония, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия.

15 ноября 2020 года Китай и 14 стран Азиатско-Тихоокеанского региона заключили крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле. Как отмечает Reuters, создание блока стало историческим прорывом: Китай и Япония впервые достигли двустороннего соглашения о снижении тарифов.
centralasia.media
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