Александр Лукашенко 22 ноября подписал Указ № 450 "О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом", сообщает пресс-служба президента. В нем же определены задачи, функции, состав и ряд вопросов работы комиссии, пишет belarus.kp.ru





Указ принят, как сообщается, для совершенствования деятельности по защите конституционного строя. В нем учтены изменения законодательства 2021 года: по вопросам функционирования государственной системы реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки, а также практический опыт противодействия экстремистским проявлениям в 2020 - 2021 годах.





В этот же день Лукашенко подписал Указ № 451 "Об обеспечении режима чрезвычайного положения". Он принят в соответствии с Законом Беларуси "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя". Кроме того документом утверждено Положение об органах управления при введении ЧП.





Как сообщает президентская пресс-служба, документ объединит, конкретизирует и дополнит ныне действующие аналогичные положения об объединенном оперативном штабе и комендатуре территории, на которой введено ЧС. В нем также определяется порядок организации функционирования органов управления при введении на всей территории страны или в ее отдельных местностях чрезвычайного положения.





Помимо этого, 22 ноября были подписаны указы о награждении орденом Матери и о стимулировании использования электромобилей.







