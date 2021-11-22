+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

О режиме чрезвычайного положения, противодействии экстремизму и борьбе с терроризмом: Лукашенко подписал четыре новых указа

В одном из документов учли практический опыт противодействия экстремизму в Беларуси в 2020 - 2021 годах.

Александр Лукашенко 22 ноября подписал Указ № 450 "О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом", сообщает пресс-служба президента. В нем же определены задачи, функции, состав и ряд вопросов работы комиссии, пишет belarus.kp.ru

Указ принят, как сообщается, для совершенствования деятельности по защите конституционного строя. В нем учтены изменения законодательства 2021 года: по вопросам функционирования государственной системы реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки, а также практический опыт противодействия экстремистским проявлениям в 2020 - 2021 годах.

В этот же день Лукашенко подписал Указ № 451 "Об обеспечении режима чрезвычайного положения". Он принят в соответствии с Законом Беларуси "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя". Кроме того документом утверждено Положение об органах управления при введении ЧП.

Как сообщает президентская пресс-служба, документ объединит, конкретизирует и дополнит ныне действующие аналогичные положения об объединенном оперативном штабе и комендатуре территории, на которой введено ЧС. В нем также определяется порядок организации функционирования органов управления при введении на всей территории страны или в ее отдельных местностях чрезвычайного положения.

Помимо этого, 22 ноября были подписаны указы о награждении орденом Матери и о стимулировании использования электромобилей.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]