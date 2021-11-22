Отвечая на вопрос британского журналиста о том, когда у союза Беларуси и России будет общий президент, Александр Лукашенко сначала подтвердил сам факт создания союза: "Создаем, вы – с Америкой, я – с Россией. В чем проблема?"





При этом он выразил мнение, что у Великобритании и Соединенных Штатов Америки уровень политических отношений больше, чем Союзное государство.

"Вам американцы сказали уйти из Европейского союза. Трамп (Бывший президент США – Sputnik) сказал, вы ушли", – считает белорусский лидер.





По его словам, союз – это два суверенных, независимых государства, которые выстраивают этот союз. "Когда вы с американцами выстраиваете союз, речи не идет о том, что у вас не будет королевы и парламента", – сказал он.





Александр Лукашенко заверил, что Беларусь и Россия действуют точно таким же образом, формируя Союзное государство еще с середины 90-х годов прошлого века.

"Еще начиная с Ельциным, четко определялись, что это будут две страны – Беларусь и Россия, которые выстроят союз. И он будет мощнее, чем унитарное государство. Вот вам откровенно говорю", – пояснил свое видение интеграции он.



