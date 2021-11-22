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Лукашенко рассказал, появится ли президент у Союзного государства

Лидеры Беларуси и России 4 ноября на заседании Высшего государственного совета утвердили основные направления реализации союзного договора и 28 программ.

Отвечая на вопрос британского журналиста о том, когда у союза Беларуси и России будет общий президент, Александр Лукашенко сначала подтвердил сам факт создания союза: "Создаем, вы – с Америкой, я – с Россией. В чем проблема?"

При этом он выразил мнение, что у Великобритании и Соединенных Штатов Америки уровень политических отношений больше, чем Союзное государство.
"Вам американцы сказали уйти из Европейского союза. Трамп (Бывший президент США – Sputnik) сказал, вы ушли", – считает белорусский лидер.

По его словам, союз – это два суверенных, независимых государства, которые выстраивают этот союз. "Когда вы с американцами выстраиваете союз, речи не идет о том, что у вас не будет королевы и парламента", – сказал он.

Александр Лукашенко заверил, что Беларусь и Россия действуют точно таким же образом, формируя Союзное государство еще с середины 90-х годов прошлого века.
"Еще начиная с Ельциным, четко определялись, что это будут две страны – Беларусь и Россия, которые выстроят союз. И он будет мощнее, чем унитарное государство. Вот вам откровенно говорю", – пояснил свое видение интеграции он.

После чего поклялся, что никогда не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопрос о том, будут один или два президента в Союзном государстве. "Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит", - особо подчеркнул белорусский лидер, пишет sputnik.by/
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