



Издание напоминает, что конференция проводится по инициативе Федеральной канцелярии и Министерства иностранных дел страны. Из-за введенного локдауна встреча пройдет в онлайн-формате.





Светлана Тихановская уже в Вене, она также примет участие в дискуссии. Организаторы конференции рассчитывают "внести конструктивный вклад, направить важный политический сигнал и определить возможные решения".

"Мы поддерживаем белорусское гражданское общество в его стремлении к свободным и справедливым выборам", — цитирует издание федерального канцлера Австрии Александра Шалленберга.

Официальный Минск на конференции, если и будет представлен, то "вероятно, на уровне экспертов". По итогам дискуссии запланирована пресс-конференция с участием канцлера Австрии Шалленберга, Светланы Тихановской, а также комиссара ЕС Оливера Вархели, пишет Еврорадио.







