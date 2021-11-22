Стало известно, кто будет участвовать в венской конференции по Беларуси
В международной конференция, посвященной политическому кризису Беларуси, примут участие главы МИД Германии, Эстонии, Латвии, Словакии и Финляндии, а также комиссар ЕС по вопросам по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели.
Конференцию по Беларуси инициировали Федеральная канцелярия и Министерства иностранных дел Австрии / theins.ru
Об этом пишет австрийское издание Tiroler Tageszeitung.
Издание напоминает, что конференция проводится по инициативе Федеральной канцелярии и Министерства иностранных дел страны. Из-за введенного локдауна встреча пройдет в онлайн-формате.
Светлана Тихановская уже в Вене, она также примет участие в дискуссии. Организаторы конференции рассчитывают "внести конструктивный вклад, направить важный политический сигнал и определить возможные решения".
"Мы поддерживаем белорусское гражданское общество в его стремлении к свободным и справедливым выборам", — цитирует издание федерального канцлера Австрии Александра Шалленберга.
Официальный Минск на конференции, если и будет представлен, то "вероятно, на уровне экспертов". По итогам дискуссии запланирована пресс-конференция с участием канцлера Австрии Шалленберга, Светланы Тихановской, а также комиссара ЕС Оливера Вархели, пишет Еврорадио.
19:26 22/11/2021
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