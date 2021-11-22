



"Что касается оппозиции. С оппозицией мы не просто ведем переговоры, они сегодня формируют свою партию. Я думаю, что они сформируют ее, - сказал Лукашенко. - У них отличные от моей точки зрения. Они видят Беларусь в каком-то плане по-другому. Но они не предатели. И они на ваши деньги в стране не живут".





В качестве примера он привел учреждение "Круглый стол демократических сил" и его руководителя Юрия Воскресенского: "Они - патриоты. С этой оппозицией, какая бы ни была точка зрения, мы ведем диалог и будем вести переговоры".





"Но есть беглые, есть предатели, которые сидят в Литве, в Польше и у вас. Вы их содержите. Недавно в Литве назвали цифру. Около 400 тыс. евро обходится содержание одной из беглых, которая в Литве сидит. Вот с этими (это не оппозиция, это предатели) мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем", - добавил Лукашенко.









"Это предатели белорусского государства. Они сбежали за границу и там сидят. Почему они сбежали? Я знаю, что ты скажешь: "Они боятся репрессий, что их в тюрьму посадят. Да?" Так я тебе скажу: если ты борешься за народ, если ты готов сражаться за народ, революционер, - борись. Все революционеры прошли тяжелый путь", - добавил президент.





Он вспомнил, как в 1994 году и заявил, что его самого &qu ;расстреляли на восточной границе". (Видимо, имеются в виду выстрелы под Лиозно).





Напомним, Воскресенский в эфире Смартпресс говорил, что новая оппозиция еще только в стадии зародыша, она формируется. Позже он заявил, что перерегистрацию политических партий в Беларуси могут провести до 1 января 2022 года, а пройдут ее лишь 3 из 15 объединений.



