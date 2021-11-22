Путин вызвался добровольцем для испытания назальной вакцины от коронавируса, которую хотят использовать в РФ в ближайшее время, пишет sputnik.by

"Я могу принять участие в этом эксперименте?" – обратился Путин к замдиректора центра Денису Логунову во время личной встречи в воскресенье. Специалист ответил, что для этого необходимо подписать согласие. "Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать", – добавил Путин.

Ранее стало известно, что в России появится назальный спрей от коронавируса.

Как заявлял директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, иммунизация препаратом "Спутник V", а затем ревакцинация, проведенная назальной вакциной, вероятно, сможет защитить не только от тяжелого течения болезни, но даже и от заражения COVID-19.

Гинцбург пояснил, что при использовании назальной вакцины создается независимый барьер, препятствующий проникновению вируса в организм, – это происходит на уровне местного иммунитета в области "входных ворот".

Прививаться назальной вакциной достаточно будет раза в полгода, вполне возможно, что и реже – данный вопрос еще будет изучаться.





"Разработали такой препарат и в ближайшее время планируем внедрить его в практику, осталось провести через клинические исследования, и мы планируем, что, конечно, нужно будет внедрять, и это будет дополнительным (барьером – ИФ)", – рассказал замглавы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путинымв воскресенье.





По словам Логунова, назальная вакцина позволит дополнить внутримышечную форму "Спутника V", создавая "барьерный" иммунитет в носоглотке.





12 октября министерство здравоохранения РФ одобрило проведение второй фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V" в виде назального спрея. В исследовании примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным.



