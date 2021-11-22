В США прошли акции против оправдательного приговора Кайла Риттенхауса, который убил двух мужчин в ходе протестов Black Lives Matter. Президент США Джо Байден также оказался "зол", хотя ранее говорил, что признает решение присяжных.





Оправдательный приговор, однако, обрадовал представителей консервативного крыла и сторонников права на ношение оружия, которые назвали Риттенхауса героем. Корреспондент.net рассказывает подробности.





В глазах присяжных убийца был "очеловечен" рыданиями

Суд над 18-летним Кайлом Риттенхаусом, убившем двоих и ранившем одного участника прошлогодних беспорядков в ходе протестов против расовой дискриминации Black Lives Matter, в городе Кеноша штата Висконсин в августе прошлого года, в очередной раз разделил американское общество.





В августе 2020 года Риттенхаус, проживающий в штате Иллинойс, приехал с винтовкой в Кеношу, где проходили протесты и беспорядки, которые начались после того, как полицейские при задержании семь раз выстрелили в спину чернокожему подозреваемому в сексуальном насилии Джейкобу Блейку.





Риттенхаус, которому на тот момент было 17 лет, присоединился к группе мужчин, заявивших, что они защищают город от мародеров, в частности, один из местных автосалонов Car Source, который пострадал накануне. У юноши была с собой полуавтоматическая винтовка AR-15, купленная на имя совершеннолетнего друга на "коронавирусные" выплаты.





Молодой человек консервативных настроений превозносил полицию, ходил на полицейские и пожарные курсы подготовки и поддерживал контрлозунг Blue Lives Matter, уравнивающий убийства полицейских на службе с преследованиями чернокожих.





"Я смотрел видео в соцсетях, фейсбучные стримы, тикток. Видел, как жгли Car Source с автомобилями. Видел, как напали на полицейского, ему бросили кирпич в голову. Видел, как получил по лицу владелец магазина с матрасами, ему кажется челюсть сломали. Этому нужно было положить конец", - объяснял Риттенхаус свою мотивацию.





Вечером 26 августа эта группа "защитников" встретилась с участниками акции протеста. Произошел конфликт, в результате которого Риттенхаус застрелил двух демонстрантов - 36-летнего Джозефа Розенбаума и 26-летнего Энтони Хьюбера, а также ранил третьего - Гейджа Гросскройца, которому сейчас 28 лет. Все трое пострадавших были белыми.





Сначала Риттенхаус четырьмя выстрелами застрелил Розенбаума, который пытался его разоружить, используя пакет с одеждой. Известно, что погибший за несколько часов до этого был выписан из больницы после попытки суицида и "раздражался" вооруженными людьми.





Тогда разъяренная толпа набросилась на Риттенхауса, он был повален на землю и начал отстреливаться. Выстрелом в грудь подросток убил Хьюбера, который пытался отнять у него винтовку, "вооружившись" скейтбордом и ранил в руку Гросскройца, который требовал у него бросить оружие, угрожая уже пистолетом.





После того как толпа разбежалась, обвиняемый сдался полиции. Почти все действия Риттенхауса попали на пленку:









В суде прокуроры назвали Риттенхауса человеком, который искал неприятностей и создал опасную ситуацию, направив винтовку на демонстрантов.





"Гражданин, спровоцировавший инцидент, не может прикрываться самообороной. Создавая опасную ситуацию, он теряет право на объяснение своих действий самообороной, ведь это он принес оружие и направлял его на людей с угрозой их жизням. Подсудимый спровоцировал все произошедшее", - говорил прокурор Томас Бингер.





Прокурор, позиция которого активно поддерживалась либеральными СМИ, требовал осуждения за превышение самообороны, ему вменялось двойное убийство и покушение на убийство. Всего ему грозило до 164 лет заключения по четырем пунктам и пожизненное заключение за предумышленное первое убийство.





Риттенхаус и его адвокаты настаивал, что его действия укладывались в рамки самообороны. Правые американские СМИ, поддерживавшие подсудимого, не раз намекали на криминальное прошлое убитых, а судья на одном из заседаний предложил называть их вместо "жертв" "мародерами".





20 ноября коллегия присяжных штата Висконсин оправдала Кайла Риттенхауса. Это решение далось нелегко, обсуждение растянулось на четыре дня, или 25 часов чистого времени. Жюри присяжных оправдало подсудимого, несмотря на обещания массовых протестов по всей стране от либерального крыла Демократической партии.





Во время объявления вердикта юношу начало трясти. Пока судья зачитывал решение жюри - пять раз произнеся слова "невиновен" по каждому пункту - Риттенхаус едва не упал в обморок. После оглашения вердикта он обнял своего адвоката.





Как пишет CNN, важнейшим моментом заседания стало то, что, давая показания в суде, Риттенхаус разрыдался. По мнению экспертов в области права, в глазах присяжных он был "очеловечен", что сыграло ключевую роль в их решении.





Решение жюри присяжных было важно для консерваторов в свете защиты права на ношение оружия в рамках второй поправки к конституции, на которую посягают их демократические оппоненты. Республиканцы видели в подростке героя, выражающего их право на ношение оружия и использование его для защиты.





Интересно, что на время процесса молодой человек был выпущен на свободу под залог в два миллиона долларов, которые были собраны его сторонниками, в том числе весьма влиятельными донорами Республиканской партии.





Однако немало оказалось недовольных вердиктом. Свое глубокое разочарование вердиктом выразили и лидеры Демпартии. Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес заявила, что "ее сердце разбито" и "система защищает тех, для кого она была создана".





Вице-президент США Камала Харрис сообщила в своем аккаунте в Twitter, что "приговор говорит сам за себя. Большую часть своей карьеры я работала над тем, чтобы сделать нашу систему уголовного правосудия более справедливой. Понятно, что предстоит еще много работы".





Свое несогласие с вердиктом выразил и президент США Джо Байден. "Хотя вердикт по делу в Кеноше разозлил многих американцев и обеспокоил, в том числе и меня, мы должны признать, что присяжные сказали свое слово", - написал он в Twitter.





При этом президент призвал выражать свое мнение мирно в рамках закона, намекнув, что ожидает протестов и находится с властями Висконсина на связи. Ранее стало известно, что власти штата мобилизовали в качестве дополнительной помощи силам правопорядка Кеноши 500 бойцов нацгвардии.





После вынесения оправдательного приговора ожидаемо начались протесты. В Кеноше протестующие собрались у здания суда. В Портленде, штат Орегон, офис шерифа округа Малтнома объявил о беспорядках "после того, как насильственная, деструктивная группа начала взламывать ворота в Центр содержания".





Тем временем в Нью-Йорке сотни демонстрантов прошли маршем по Бруклинскому мосту и собрались у здания Barclays Center в Бруклине, держа плакаты с фотографиями Джозефа Розенбаума и Энтони Хьюбера.





Почти 100 человек вышли на улицы калифорнийского Окленда, выкрикивая "Революция и ничего больше" во время марша. Демонстранты также собрались в Чикаго и Колумбусе, чтобы осудить оправдательный приговор.





Отметим, что вердикт суда - это еще и своего рода поражение самого Байдена. В ходе своей избирательной кампании он называл Кайла Риттенхауса "белым шовинистом" и требовал от тогдашнего президента Дональда Трампа осудить произошедшее в Кеноше.





Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя дело несколькими днями ранее в ходе пресс-брифинга, заявила, что, если говорить в целом, администрация Байдена против "линчевателей, патрулирующих наши улицы с применением штурмового оружия".





Кроме того, Байден в апреле объявил о новых мерах, которые должны ограничить оборот огнестрельного оружия в США. Начиная с 1934 года это уже десятая по счету попытка Вашингтона ужесточить контроль в этой сфере. Эксперты говорят, что его план обречен на провал.