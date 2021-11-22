Суд в Рождество: 24 декабря рассмотрят апелляцию на приговор Колесниковой и Знаку
Верховный суд рассмотрит апелляционные жалобы на приговоры Марии Колесниковой и Максиму Знаку.
Заседание пройдет 24 декабря, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико.
В сентябре 2021-го координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова была осуждена на 11 лет лишения свободы, адвокат штаба Максим Знак - на 10 лет.
Правозащитники признали их политзаключенными.
Источник: euroradio.fm
17:31 22/11/2021
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