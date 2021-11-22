Сегодня Лукашенко заявил, что ждет ответ Ангелы Меркель на свое предложение забрать 2 тыс. мигрантов, а также пожаловался на отсутствие связи со стороны определенных Евросоюзом контактных лиц.





«Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тыс. беженцам. У нас же в этом лагере около 2 тыс. беженцев. Я просил, чтобы они их забрали. Они сказали, Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала (решено было в Евросоюзе), — контактные лица. Они на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Беларуси Макей им звонит: «Давайте будем работать в этом ключе!» — Да мы там в командировке, еще где-то и прочее», — сказал он.





Представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано уже ответил на претензии Лукашенко. По его словам, контакты поддерживаются с МИДом на различных уровнях, и в первую очередь на уровне посольства Германии в Минске.



















