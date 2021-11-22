"Мы работаем над способами активизации нашего ответа целенаправленным и эффективным образом. Их вам следует ожидать от нас на этой неделе", - сообщил Вархели на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Александром Шалленбергом.





Еврокомиссар отметил, что использование мигрантов белорусской стороной в качестве политического оружия "не только неприемлемо и должно остановиться, но и будет иметь последствия".





Вархели напомнил, что ЕС уже модифицировал санкционный режим против Беларуси, сделав возможным введение ограничений в ответ на миграционный кризис.





Кроме того, по словам члена Европейской комиссии, Брюссель активизировал международную деятельность для сдерживания миграционного потока у его истоков.





На прошлой неделе главы МИД стран ЕС согласовали пятый пакет санкций в отношении Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.