ЕС начал технические переговоры с Беларусью о репатриации мигрантов
Внешнеполитическая служба Евросоюза уже приступила к техническим переговорам с Беларусью, в том числе с МИД страны, о репатриации мигрантов. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе ее представитель Петер Стано, передает ТАСС.
"Мы наладили контакты с Беларусью, верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель] уже дважды за последние дни проводил переговоры с главой МИД Беларуси [Владимиром Макеем], консультации ведутся и на других уровнях, - сказал дипломат. - Их единственная цель - способствовать безопасной репатриации людей, застрявших в этой стране".
Напомним, что Александр Лукашенко сегодня в первой половине дня завил, что представители ЕС по теме мигрантов на связь с белорусскими уполномоченными не вышли.
16:05 22/11/2021
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