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ЕС начал технические переговоры с Беларусью о репатриации мигрантов

Внешнеполитическая служба Евросоюза уже приступила к техническим переговорам с Беларусью, в том числе с МИД страны, о репатриации мигрантов. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе ее представитель Петер Стано, передает ТАСС.


"Мы наладили контакты с Беларусью, верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель] уже дважды за последние дни проводил переговоры с главой МИД Беларуси [Владимиром Макеем], консультации ведутся и на других уровнях, - сказал дипломат. - Их единственная цель - способствовать безопасной репатриации людей, застрявших в этой стране".

Напомним, что Александр Лукашенко сегодня в первой половине дня завил, что представители ЕС по теме мигрантов на связь с белорусскими уполномоченными не вышли. 
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