



"Мы наладили контакты с Беларусью, верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель] уже дважды за последние дни проводил переговоры с главой МИД Беларуси [Владимиром Макеем], консультации ведутся и на других уровнях, - сказал дипломат. - Их единственная цель - способствовать безопасной репатриации людей, застрявших в этой стране".





Напомним, что Александр Лукашенко сегодня в первой половине дня завил, что представители ЕС по теме мигрантов на связь с белорусскими уполномоченными не вышли.