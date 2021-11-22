



Канцлер Германии Ангела Меркель активно вмешалась в миграционный кризис на границе Беларуси и Польши — она звонила в Минск Александру Лукашенко, обсуждала с ним пути разрешения ситуации. «Проблема в целом выносится на уровень Беларуси и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения возникших проб­лем. В этом же контексте будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию» — так охарактеризовала второй звонок из Берлина пресс-служба Александра Лукашенко.





Правда, переговорами без участия Польши недовольны в Варшаве. Президент страны Анджей Дуда заявил: «Если речь идет о каких-либо договоренностях, которые должны быть обязывающими для Польши и польских властей, или о тех, которые польские власти должны тем или иным образом выполнять, то это будут договоренности, достигнутые исключительно нами, в тех форматах, в которых мы непосредственно принимаем участие и в которых Польша представлена на соответствующем уровне».





Павел МАЦУКЕВИЧ Бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии, старший исследователь Центра новых идей в интервью газете «Белорусы и рынок» называет возобновление контактов с ЕС «поворотным моментом в этом сюжете».





— Это что-то похожее на согласование и подписание интеграционных союзных карт — в реальной жизни прямо сейчас мало что меняется, но процес что называется, пошел. Хотя здесь, на европейском направлении, конечно, все несколько сложнее. В идеале Минск хотел бы международной легитимизации и отмены санкций. Но на данном этапе, думаю, все звонки Ангелы Меркель Александру Лукашенко связаны только с миграционной проблемой. Именно эта тема беспокоила Европейский союз в последние месяцы, именно в таком ключе белорусскую тему обсуждали европейцы в контактах с Россией. То есть белорусская тема звучала именно в контексте нелегальных мигрантов, а не тех проблем, которые волнуют значительную часть белорусского общества. Кто от этого выигрывает? Я бы не стал сильно акцентировать внимание на том, что выигрывает официальный Минск. Мне кажется, здесь гораздо важнее то, что это может значить для нас, для белорусов и для Беларуси. Проблема с беженцами — рукотворная вещь, и, с моей точки зрения, необходимо как можно скорее ее с территории Беларуси удалить, вывести за скобки белорусского кризиса. В этом смысле, конечно, можно только приветствовать дипломатические усилия Ангелы Меркель, которые, как мне кажется, приведут к разрешению миграционного сюжета.





Чего в результате добьется белорусская власть? Думаю, в итоге речь может идти о смягчении мер, предусмотренных возможными новыми санкционными пакетами, возможно, в перспективе — о заморозке отдельных санкций. Это сложный переговорный процесс, и все зависит от того, какие шаги будут предприняты сторонами. Ну а самым главным выигравшим субъектом является все же Россия, потому что этот кризис, по-моему, как минимум был реализован с ведома и с санкции Российской Федерации, с помощью этого кризиса успешно решалась задача дальнейшего ухудшения белорусско-европейских отношений.