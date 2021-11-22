"Я думаю, что санкции не могут быть единственным языком, которым нам следует говорить с Беларусью", - сказал Шалленберг в понедельник на виртуальной конференции, посвященной Беларуси.





Он также отметил, что необходим прямой диалог с гражданским обществом в Беларуси.





Ранее в понедельник в МИД ФРГ сообщили, что глава германского внешнеполитического ведомства Хайко Маас заявил о подготовке Еврокомиссией пятого пакета санкций в отношении белорусских властей.