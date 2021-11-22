



"Мы находимся в контакте с белорусскими ведомствами через наше посольство в Минске", - сказала Зассе журналистам в Берлине в понедельник, передает "Интерфакс".





Ранее в понедельник пресс-служба МИД ФРГ сообщила, что глава германского ведомства Хайко Маас сказал, что считает действия белорусского лидера Александра Лукашенко в ситуации с мигрантами "циничным использованием" людей.