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В МИД Германии заявляют о связи с Минском через посольство

МИД Германии поддерживает контакт с белорусскими ведомствами через посольство в Минске, сообщила официальный представитель министерства Андреа Зассе.


"Мы находимся в контакте с белорусскими ведомствами через наше посольство в Минске", - сказала Зассе журналистам в Берлине в понедельник, передает "Интерфакс".

Ранее в понедельник пресс-служба МИД ФРГ сообщила, что глава германского ведомства Хайко Маас сказал, что считает действия белорусского лидера Александра Лукашенко в ситуации с мигрантами "циничным использованием" людей.
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