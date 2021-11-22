Лукашенко начнет переговоры с Тихановской, когда Путин начнет разговаривать с Навальным: интервью ВВС
Лукашенко ответил на вопросы корреспондента Би-би-си Стива Розенберга о миграционном кризисе на границе с Польшей, давлении на правозащитников в Беларуси и избиениях мирных демонстрантов, а также об отношениях с Путиным.
архивное фото
В интервью Лукашенко отрицает, что президент России давал ему советы о том, как общаться с оппозицией.
"Как только Путин с [Алексеем] Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры", - отметил Лукашенко.
Также Лукашенко заявил, что вполне возможно, что кто-то в Беларуси помогал мигрантам попасть в Польшу, но он отрицает, что их специально приглашали.
14:52 22/11/2021
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