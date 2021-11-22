интервью Лукашенко отрицает, что президент России давал ему советы о том, как общаться с оппозицией.





"Как только Путин с [Алексеем] Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры", - отметил Лукашенко.





Также Лукашенко заявил, что вполне возможно, что кто-то в Беларуси помогал мигрантам попасть в Польшу, но он отрицает, что их специально приглашали.







