



Четвертый президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам по случаю восьмой годовщины Майдана. Он поднял тему войны на Донбассе, энергетического кризиса в стране, а также раскритиковал действия власти. Сбежавший президент даже позволил себе предложить новую стратегию развития для Украины.





Текст его обращения опубликован в Facebook Юрия Кирасира. Четвертый президент, в частности, задался вопросом, "который не снимается с повестки дня с момента, когда мирная Украина прекратила свое существование, став страной воюющей: что дальше?"





О войне на востоке Украины

"Где мир, обещанный как майданной властью, так и той, которая пришла ей на смену? Ведь в 2019 году народу пообещали, что с войной будет покончено. И с коррупцией, и с социальной несправедливостью, и с беззаконием и прочим. Именно на этих обещаниях ведь и пришли к власти", – заявил сбежавший глава государства.





Он констатировал, что по сравнению с прошлым годом ситуация на Донбассе ухудшилась и сейчас речь уже идет о том, как избежать полномасштабных военных действий.





"Очередной министр обороны, который до этого назначения занимался, в том числе, вопросом возвращения Донбасса в состав Украины, объявляет, что не стоит идеализировать Минские соглашения", – сыронизировал Янукович.





При этом он подчеркнул, что без участия РФ новый формат переговоров не может быть реализованным.





О политике власти Украины

Также сбежавший президент раскритиковал действия Киева, который "пытается разыгрывать две совершенно взаимоисключающие партии" – с одной стороны хвалится самостоятельностью власти, а с другой "заверяет всех, что и Париж, и Берлин готовы оказывать нам всяческую поддержку, не взирая на критику и объявляя о том, что минский формат уже неактуален".





Янукович предположил, что баланс интересов США в отношениях с союзниками по НАТО и с Россией может перевесить их интересы в Украине.





"В таком случае Украина окажется в очень незавидной ситуации, когда рассчитывать на поддержку ближайших соседей ей будет сложно, поскольку она испортила отношения практически со всеми, с кем имеет общую границу. И тогда, стыдливо опустив глаза, как в случае с обращением к Беларуси с просьбой помочь в энергообеспечении после того, как Киев объявил президента Лукашенко "самопровозглашенным", ей придется договариваться со всеми наново. Но уже на других условиях, для Украины наверняка менее выгодных", – позлорадствовал четвертый президент.





Говоря об энергетическом кризисе, Янукович заверил, что "расчет исключительно на поддержку извне – ошибочен, а Запад ничего не будет делать в ущерб себе". Тут он назвал шаги новой стратегии развития страны:





"Принятие нейтрального статуса нашего государства под реальные гарантии безопасности со стороны ведущих мировых держав. Это якобы даст возможность остановить эскалацию конфликта на Донбассе, снимет угрозу его перерастания в полномасштабные военные действия, позволит вывести переговорный процесс в рамках Минских соглашений из тупика. Такой шаг, уверен, будет положительно оценен как в РФ, так и в ЕС. "Знаю, что большинство наших граждан поддержит такое решение", – отметил Янукович.





Разработка новой стратегии социально-экономического развития Украины – принципиально иной подход к определению ее места в быстро меняющемся мире. Речь идет о создании и возрождении промышленности, продукция которой сможет успешно конкурировать на мировых рынках.





Нарушение прав человека, справедливый незаангажированный суд, свобода слова, борьба с коррупцией. Поднять ответственность за нарушение украинского законов и международных конвенций всех органов власти без исключения. Немедленно принять закон, предусматривающих уголовную ответственность.





Обретение справедливости. Любой конфликт завершается тогда, когда находятся источники его возникновения. По словам Януковича, почти 8 лет украинцам не хотят сказать правду о событиях на Майдане, о которой большинство из них знает. "Народ сам смог без "следователей" и "прокуроров" понять и определить, кому была выгодна эта трагедия и к чему она привела. Трагедия, которая из-за жажды наживы руководителей Майдана, привела страну к потере территорий, войне и краху. Людей – к горю, обнищанию и безнадежности", – заявил сбежавший президент.





Напомним, Виктору Януковичу, как одному из подозреваемых по делу Майдана, грозит пожизненное наказание в Украине. Следствием установлено, что в период расстрелов в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года экс-президент Украины 11 раз общался по телефону с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.





При этом Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что все подозреваемые по делу, включительно с Януковичем, скрываются на территории России, и вряд ли понесут наказание. Поскольку страна-агрессор не выдаст украинским правоохранителям фигурантов дела Майдана.