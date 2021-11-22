"Мои дела в плане следствия сейчас никакие. Уже сколько месяцев все стоит на месте. Ведь нечего расследовать. Просто сижу и жду, тратя силы, время, здоровье”, – написал политик вечером 15 ноября в своем письме однопартийцу.





Также Костусев отметил, что его самочувствие в последнее время улучшилось, однако проблемы с состоянием здоровья по-прежнему очень велики. Требуется операция, но данный вопрос так и не решен до сих пор.





"Мне сейчас с середины октября намного лучше. Ведь нет тех приступов болевых и спазмов, что мучили около трех месяцев. Врач поддерживает такое состояние изредка уколами. Сегодня мне удалось переговорить с ним о необходимости операции. Такая необходимость есть и очень острая. Но не он решает такой вопрос. Это вопрос на более высоком уровне…





...Плохо еще то, что вместе с мочой очень интенсивно идет и кровь. Бывает смесь очень насыщенная, красная (темная)", - рассказал Григорий Костусев в письме.





на 22 ноября в КГБ в Могилев вызвали жену Григория Костусева, Ларису. Что послужило поводом для вызова, Лариса не знает, - говорит, что очень разволновалась, и поэтому не уточнила у сотрудника КГБ подробности. Возможно, вызов в КГБ как-то связан с арестом на их общее с Григорием имущество, высказала мнение Лариса Костусева. "Могилевскому региону" стало известно, чтоЧто послужило поводом для вызова, Лариса не знает, - говорит, что очень разволновалась, и поэтому не уточнила у сотрудника КГБ подробности. Возможно, вызов в КГБ как-то связан с арестом на их общее с Григорием имущество, высказала мнение Лариса Костусева.





Напомним, что с решением о наложении ареста на имущество политика ознакомили в конце октября в СИЗО КГБ в Минске.





Григория Костусева задержали в Шклове 12 апреля этого года. Позже стало известно, что он проходит по уголовному делу и находится в СИЗО КГБ в Минске.





17 апреля государственные СМИ Беларуси показали заявление Лукашенко о том, что западные спецслужбы готовили вооруженный мятеж, а также покушение на него и на его детей.





Лукашенко обвинил в причастности к подготовке покушения задержанных Зенковича, Костусева и Федуту. Юриста Юрия Зенковича и политолога и пушкиниста Александра Федуту задержали в Москве накануне.





22 апреля стало известно, что председатель Партии БНФ Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович обвинены в сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 арт . 357 Уголовного кодекса).





30 апреля КГБ назвал имена уже девяти обвиняемых. Это Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко, Игорь Макар.





У 64-летнего руководителя Партии БНФ подозрение на онкологию, однако ни самому Костусеву, ни его родственникам не сообщают о результатах обследований.





Все ходатайства об изменении меры пресечения Костусеву в связи с состоянием здоровья или отклоняются, или игнорируются, несмотря на то, что никакие следственные действия с ним не проводятся уже давно. За решеткой лидер БНФ находится более семи месяцев.





В октябре Григорию Костусеву в очередной раз продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, до 12 декабря 2021 года.





19 ноября еще один фигурант дела в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем из Могилева, руководитель областной организации БНФ Виталий Макаренко сообщил на своей странице в facebook, что “состоялся обыск в квартире где я раньше жил... взяли ноутбук старый и планшет поломанный. Плюс кипу каких-то бумаг”.





Сам Виталий покинул пределы Беларуси еще весной этого года и сейчас находится в безопасности.