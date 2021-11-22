На встрече поднимались разные темы, но, естественно, главной – была ситуация с мигрантами. Александр Лукашенко сказал, что сейчас в транспортно-логистическом центре находится около 2 тысяч нелегалов, которые хотят попасть в Евросоюз. Также политик добавил, что просил, чтобы ЕС забрал всех иностранцев к себе, пишет БелТА.

Однако, по словам Лукашенко, несмотря на обещание Меркель рассмотреть вопрос, ситуацию даже не обсуждают. На контакт не выходят даже те контактные лица, которые должны это сделать.

«Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать. Потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами. Приедут покрасоваться», – резюмировал политик.





Также Лукашенко заявил: «Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда». Но политик считает, что нужно продолжать требовать от немцев, чтобы они забрали мигрантов к себе.

Судя по всему, речь шла о тех иностранцах, которые находятся в логистическом центре, расположенном недалеко от границы с ЕС. Какая судьба ждет мигрантов, находящимся на территории Беларуси, но за пределами центра, пока неизвестно.