



Бывшего студента технологического университета (БГТУ) Максима Тужика обвинили в издевательстве над государственными символами по статье 370 и хулиганстве по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса.





5 октября прошлого года Максим Тужик снял с главного входа автовокзала "Центральный" государственный флаг. Это увидел 62-летний прохожий Алексей Абрамов, который схватил рюкзак Максима, оставленный парнем на земле.





Тогда Максим ударил Абрамова кулаком в лицо, а потом черенком флага. Максим признал свою вину частично. Он сказал, что не имел хулиганских намерений, а хотел отобрать свой рюкзак, где находились документы. Потом он выбросил черенок в траву, а флаг в урну.





Задержали Максима Тужика 8 октября. 4 декабря Октябрьский суд Минска присудил ему четыре года колонии усиленного режима.





МВД показало видео с допросом Максима, обнаженным до пояса и в наручниках. Парень сказал, что участвовал в маршах, так как его впечатлили видео, где силовики бьют демонстрантов. Снять официальный флаг было его инициативой, так как он возмутился, что снимают бело-красно-белые флаги.





Семья Максима живет в Узде.





"Почти весь май Максим провел в ШИЗО, очень похудел и морально обессилел, поэтому написал прошение о помиловании, — говорит мать заключенного Юлия Тужик. - После этого давление на него уменьшилось. Однако до сих пор Максим не получил никако о ответа"





В ШИЗО Максима поместили за то, что он уснул на работе, имел "ненадлежащий внешний вид", плохо побрился, неправильно поздоровался.





В колонии Максим Тужик обозначен желтой биркой, как и другие заключенные по политическим мотивам. Также его поставили на учет как склонного к экстремизму.





"Сейчас он в отряде, работает, как и раньше, 6 дней в неделю. Устает, но держится. Работает на металлоломе: разбирает старые кабели, медь упаковывает отдельно", - говорит Юлия.





Родители виделись с Максимом дважды на коротких свиданиях.





"Последний раз в сентябре. Он очень осторожно рассказывает о быте и условиях, уверяет, что все хорошо. И действительно я вижу, что он в относительной безопасности. Старается улыбаться, шутит, видимо, чувство юмора дает силы держаться.





Рассказывал, что имеет хорошие отношения с другими заключенными. Только с Виктором Бабарико им не разрешают даже говорить: тех, кто подошел поздороваться, сразу отправили в ШИЗО», — говорит Юлия.





В письмах Максим успокаивает родителей, что у него все хорошо.





"Очень интересуется, что у нас происходит, но я тоже не все могу писать. Как-то написала о мигрантах, о выставке "Арт-Минск", так половину письма, где как раз об этом, не отдали ему, — говорит Юлия. - Свободного времени у него очень мало, так как нужно упорядочивать свои вещи, мыть, после работы что-то приготовить, потому что хочется есть после столовой. Старается урвать полчаса, чтобы почитать. Читает Достоевского, много исторической литературы"





В одном из последних писем из колонии Максим пишет, что у него все хорошо, получил посылку и передачу.





"Перешли на зимнюю форму одежды. Разрешено нательное белье, шарф, перчатки. По утрам прохладно, поэтому тепло одеваюсь. Листья опадают, почти каждый день выходим на территорию убирать листья, лужи. Включили новый музыкальный канал по телевизору: Муз-ТВ. Гораздо лучше, чем Ru.tv, - пишет Максим. - Я держусь, у меня все здорово, желаю вам того же хорошего настроения, что и у меня. Верьте в лучшее и не грустите", — пишет Максим.