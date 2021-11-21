Путин ревакцинировался

Об этом он сам рассказал на встрече с заместителем директора Института Гамалеи Денисом Логуновым. «Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку „Спутником-Лайт“, это уже называется ревакцинация», — сказал Путин.





Он также сообщил на встрече, что хочет принять участие в испытаниях назальной формы вакцины «Спутник V».





С момента последней прививки у Путина прошло семь месяцев — он завершил полный курс вакцинации в апреле. Первоначально президент РФ не раскрывал, каким препаратом он привился, но спустя несколько месяцев сказал, что это был «Спутник V».





«Спутник Лайт» — единственный зарегистрированный в России препарат, для вакцинации которым требуется только один укол. Он представляет собой первый компонент двухкомпонентной вакцины «Спутник V».





Минздрав России объявлял, что «Спутник Лайт» будет использоваться в России только для повторной вакцинации, напоминает meduza.io



