



Несмотря на некоторое ослабление напряженности на границе между Беларусью и Польшей, Еврокомиссия выдвинула серьезные обвинения против белорусского правителя Александра Лукашенко.





"В условиях кризиса Лукашенко вел себя как туроператор без лицензии, продавая дорогие турпакеты в ЕС, которые по прибытии разваливались", - заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Ильва Юханссон в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 21 ноября.





"Семьи и дети были обмануты и втянуты в трагедию, которая привела к многочисленным страданиям", - сказала она. По словам Юханссон, на Лукашенко и его режиме лежит "чрезвычайная ответственность за созданный кризис".





С мая 2021 года Польша, Литва и Латвия отмечают увеличившийся поток мигрантов из стран Ближнего Востока. Они пытаются через Беларусь попасть на территорию ЕС.





Руководство Евросоюза обвиняет Лукашенко в гибридной атаке на европейские страны в отместку за введенные против Минска санкции ЕС. Эти санкции были ведены за грубейшие нарушения прав человека и беспрецедентную жестокость, проявленную белорусскими властями и силовыми структурами при разгоне и подавлении массовых протестов против исхода президентских выборов 2020 года.





Белорусская оппозиция считает выборы, в результате которых Лукашенко продлил свои президентские полномочия, сфальсифицированными.





Самая тяжелая ситуация осенью сложилась на польско-белорусской границе. 8 ноября к границе с Польшей со стороны Беларуси подошли несколько тысяч мигрантов.





С тех пор они продолжают предпринимать попытки силового перехода границы в направлении Польши, бросая в пограничников камни, фейерверки и используя слезоточивый газ.





Юханссон сказала, что ситуация на границе улучшилась благодаря сотрудничеству ЕС и партнеров и это лишний раз доказывает необходимость "европеизации миграционной политики".





Если страны ЕС в миграционной политике будут действовать сообща, они смогут не только преодолевать кризисы, но и иметь возможность предотвращать их, считает комиссар Евросоюза.