



Президент Джо Байден в пятницу днем ненадолго передал власть вице-президенту Камале Харрис на то время, пока он находился под наркозом для прохождения колоноскопии. Таким образом Харрис стала первой в истории США женщиной, взявшей на себя управление страной.





Байден прошел ежегодный осмотр в военном медицинском центре имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона.





Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден возобновил свои президентские обязанности в пятницу, в 11:35 утра, после временной передачи власти вице-президенту Камале Харрис, пока глава государства находился под анестезией.





Харрис стала первой женщиной, занявшей пост вице-президента США; за 250-летнюю историю страны ни одна женщина до нее не исполняла президентские обязанности.





«В соответствии с процедурой, изложенной в Конституции, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий период времени, пока он будет находиться под наркозом, - заявила ранее Джен Псаки, - В это время вице-президент будет работать в своем офисе в Западном крыле [Белого дома]».





До этого президент Джордж Буш-младший дважды временно передавал свои полномочия вице-президенту на время прохождения колоноскопии в 2002 и 2007 годах.





Байден, которому в субботу исполняется 79 лет, стал самым старым человеком, вступившим в должность президента США, что вызывает большой интерес к состоянию его здоровья. Байден ранее заявлял, что он рассчитывает баллотироваться на второй срок в 2024 году, когда ему будет 82 года.





Байден пообещал более открыто говорить о своем здоровье по сравнению со своим предшественником Дональдом Трампом. Бывший президент посетил медицинский центр имени Уолтера Рида в 2019 году по неизвестной причине.





Как впоследствии рассказала бывший пресс-секретарь президента Стефани Гришэм, Трамп также проходил колоноскопию. После того, как оппоненты Трампа начали задаваться вопросами об умственном состоянии президента, Трамп поручил своему врачу проинформировать прессу о его здоровье.