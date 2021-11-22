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Камала Харрис - первая женщина в истории США, исполнявшая обязанности президента

Джо Байден ненадолго передал бразды правления вице-президенту Камале Харрис на время, которое он провел под наркозом во время медицинского обследования


Президент Джо Байден в пятницу днем ненадолго передал власть вице-президенту Камале Харрис на то время, пока он находился под наркозом для прохождения колоноскопии. Таким образом Харрис стала первой в истории США женщиной, взявшей на себя управление страной.

Байден прошел ежегодный осмотр в военном медицинском центре имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден возобновил свои президентские обязанности в пятницу, в 11:35 утра, после временной передачи власти вице-президенту Камале Харрис, пока глава государства находился под анестезией.

Харрис стала первой женщиной, занявшей пост вице-президента США; за 250-летнюю историю страны ни одна женщина до нее не исполняла президентские обязанности.

«В соответствии с процедурой, изложенной в Конституции, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий период времени, пока он будет находиться под наркозом, - заявила ранее Джен Псаки, - В это время вице-президент будет работать в своем офисе в Западном крыле [Белого дома]».

До этого президент Джордж Буш-младший дважды временно передавал свои полномочия вице-президенту на время прохождения колоноскопии в 2002 и 2007 годах.

Байден, которому в субботу исполняется 79 лет, стал самым старым человеком, вступившим в должность президента США, что вызывает большой интерес к состоянию его здоровья. Байден ранее заявлял, что он рассчитывает баллотироваться на второй срок в 2024 году, когда ему будет 82 года.

Байден пообещал более открыто говорить о своем здоровье по сравнению со своим предшественником Дональдом Трампом. Бывший президент посетил медицинский центр имени Уолтера Рида в 2019 году по неизвестной причине. 

Как впоследствии рассказала бывший пресс-секретарь президента Стефани Гришэм, Трамп также проходил колоноскопию. После того, как оппоненты Трампа начали задаваться вопросами об умственном состоянии президента, Трамп поручил своему врачу проинформировать прессу о его здоровье.
Источник: golosameriki.com
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