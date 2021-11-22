Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместной с главой литовского правительства Ингридой Шимоните пресс-конференции в Вильнюсе, передает корреспондент Укринформа.





“Нам угрожает более сложный сценарий. Мы знаем о дипломатических и служебных контактах белорусов и россиян с Узбекистаном и Афганистаном. И, вероятно, будет попытка использования кризиса в Афганистане как очередного сценария миграционного кризиса”, - заявил Моравецкий.





Он отметил, что состоялись первые авиарейсы, которыми мигранты вернулись из Беларуси в Ирак, но они остановлены.





Глава польского правительства также заявил, что миграционный кризис управляется режимом Лукашенко, а в его результате предпринимается попытка нарушения восточных границ НАТО и ЕС.





Моравецкий отправился в европейское турне, чтобы обсудить с лидерами стран региона ухудшение ситуации из-за кризиса на польско-белорусской границе. Кроме Эстонии и Литвы, в воскресенье он посетит Латвию.





Как сообщалось, в последние месяцы мигранты массово прибывали с Ближнего Востока, в основном Ирака, в Минск.





Кризис на польско-белорусской границе продолжается с августа. С тех пор в Польше зафиксировано 35 тысяч попыток мигрантов нелегально пересечь границу.









Ежедневно предпринимаются попытки силового прорыва границы большими групп ми мигрантов при активной поддержке белорусских спецслужб.





Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и Россию в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного потока. Минск всячески отрицает как собстыенную причастность, так и причастность России к происходящему.