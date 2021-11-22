







Документ подписали в резиденции суданских лидеров в Хартуме - Дворце республики. Соглашением отменяется решение об отстранении Хамдока от должности.





Еще 3 ноября политик согласился стать главой нового кабмина, пишет Смартпресс. В новое правительство войдут независимые технократы, отмечали источники. Позже армия Судана сняла все ограничения на передвижения с Хамдока.





Напомним, в октябре суданские военные арестовали членов переходного гражданского правительства, в том числе премьер-министра, и объявили в стране чрезвычайное положение. Глава Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан тогда в телевизионном обращении заявил, что был вынужден пойти на такие действия из-за противостояния между различными политиками и призывов к насилию.





Ранее, после военного переворота в апреле 2019 года, от власти был отстранен президент Омар аль-Башир, который был на посту главы государства более 30 лет. Переворот произошел на фоне протестов, охвативших всю страну. Митингующие требовали от правительства аль-Башира снизить цены, а также решить проблему с отключениями электричества.



