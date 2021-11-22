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Госпогранкомитет Беларуси : польские пограничники заинтересованы в активизации двусторонних контактов

Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил в эфире госканала СТВ, что уже начались контакты с польскими коллегами для решения проблемы мигрантов.



…Мы отмечаем, что польские пограничники заинтересованы в активизации двусторонних контактов, в основе которых лежит принцип конструктивного диалога. 

Польская сторона выходит с инициативой поиска адекватных решений, в том числе с учетом интересов беженцев, оказавшихся в критической ситуации. Такие контакты уже есть как на уровне пограничных уполномоченных, так и по линии оперативно-дежурных служб.

Также в эфире СТВ сообщили, пишет Office Life, что на пунктах пропуска «Козловичи» и «Кукурыки» польские пограничники предлагают увеличить поток автомашин на въезд в Польшу.

Одновременно с этим премьер Польши Матеуш Моравецкий грозится закрыть границу с Беларусью и остановить транзит.
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