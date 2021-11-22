



"Недопустимо, когда какое-то государство организует пересечение границ гражданами третьих стран. Тут наши страны едины", - сказал Кариньш.





"Если белорусский режим думал, что это может каким-либо образом дестабилизировать или раздробить Европу, то ... мы видим, что происходит обратное", - заявил он.





Кариньш отметил, пишет Interfax.by что ЕС переживает скоординированную атаку со стороны Беларуси, которая использует граждан третьих стран, добиваясь их проникновения в ЕС путем нелегального пересечения границ с Польшей, Литвой и Латвией.





По словам премьер-министра, страны Балтии и Польша отлично сотрудничают между собой в решении этой проблемы, координация осуществляется на всех уровнях. Он подтвердил, что Латвия собирается отправить в Польшу пограничников и обученных полицейских.





Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют Минск в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.





Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.







