Премьер Латвии считает, что репатриация мигрантов является решением кризиса на границе Беларуси и стран ЕС
Репатриация граждан третьих стран на родину является решением кризиса на границе Беларуси и стран ЕС, заявил премьер Латвии Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после встречи с премьером Польши Тадеушем Моравецким.
"Недопустимо, когда какое-то государство организует пересечение границ гражданами третьих стран. Тут наши страны едины", - сказал Кариньш.
"Если белорусский режим думал, что это может каким-либо образом дестабилизировать или раздробить Европу, то ... мы видим, что происходит обратное", - заявил он.
Кариньш отметил, пишет Interfax.by что ЕС переживает скоординированную атаку со стороны Беларуси, которая использует граждан третьих стран, добиваясь их проникновения в ЕС путем нелегального пересечения границ с Польшей, Литвой и Латвией.
По словам премьер-министра, страны Балтии и Польша отлично сотрудничают между собой в решении этой проблемы, координация осуществляется на всех уровнях. Он подтвердил, что Латвия собирается отправить в Польшу пограничников и обученных полицейских.
Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.
Страны Балтии обвиняют Минск в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.
Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
08:05 22/11/2021
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