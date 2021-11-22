«Главный бухгалтер» «Исламского государства» Сами Джасим





«Мы знаем, что они накопили большие суммы денег и другие активы, - доверительно говорил за чашкой кофе в топовой Baked and Wired автору этих строк два года назад Говард Шац, старший экономист в Rand Corporation и соавтор ряда исследований по финансам «Исламского государства». – Мы не знаем, куда все это делось».





Показания Сами Джасима, пишет Haqqin.az, дают примерный ответ на вопрос «Куда?». Но совершенно непонятно, как теперь извлечь эти средства.





Военные успехи международной антитеррористической коалиции, как выясняется теперь, мало отразились на финансовой империи ИГ, созданной предшественником Джасима - Фавазом Мухаммадом Джубайром аль-Рави, финансовым гением, к сожалению, поставившим свой талант на сторону зла. Она сумела пережить тяжелые времена, сохранить свои активы – и теперь готова снова пустить их в ход на благо «джихада».





Международный терроризм жив, пока сохраняется его финансовая база. Можно отнять у ИГ территории, взятые джихадистами под контроль. Можно убить бен Ладена и аль-Багдади, а вместе с ними еще десяток первых лиц в розыскных списках. Но пока есть деньги – сохраняется ситуация «было бы болото, а черти напрыгают». Или, если более пафосно, «встанут новые отряды, встанут новые бойцы – и вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди».





Военное поражение «Исламского государства» для его финансов означало только потери трех источников доходов: эксплуатации нефтяных месторождений в Ираке и Сирии, примерно 1 миллион долларов в день, и налогообложении граждан, живущих под его властью, что давало 500 тысяч долларов ежемесячно. Ну и выкуп за похищенных людей с торговлей антиквариатом. Вот так примерно миллиард двести и набиралось.





Но в показаниях Сами Джасима важно одно – заработанные деньги руководство ИГ активно вкладывало, причем жестко контролировало эти вложения. Тем самым сумев избежать ошибки германских нацистов – те ведь тоже деньги прятали, но когда коснулось воссоздания сети, консолидировать активисты НСДАП их так и не смогли. Финансисты «Исламского государства» творчески переработали этот опыт – ни одна копеечка, точнее, ни один цент не остались без учета.





И теперь, когда вы заправляете свою машину, когда загоняете ее в автосервис, когда оплачиваете сутки проживания в гостиничном номере или просто покупаете шаурму, не говоря уже о заказе ремонта в собственном доме, – вы не можете быть уверены, что тем самым не спонсируете «Исламское государство». Так же как не можете быть уверены в том, что управляющие этих фирм, солидные и степенные, не являются подставными лицами, которые работают на ИГ не из идеологического сочувствия. А просто, получив соответствующий сигнал, переведут нужную сумму на «джихад» и «торжество таухида».





Международный терроризм жив, пока сохраняется его финансовая база





И совершенно неважно, где эта фирма находится – на Ближнем Востоке или в Латинской Америке. Финансисты ИГ сумели создать схему, которая трансгранична и распространена на всех континентах. Неофициальная система финансовых переводов «хавала» охватит всех, где бы вы ни находились.





А ведь есть еще, по показаниям Сами Джасима, база данных на 7-8 миллионов бизнесменов всего мира, которые так или иначе были замараны в использовании денег «Исламского государства» – от мелких предпринимателей Ближнего Востока и Северной Африки до респектабельных торговцев «черным» антиквариатом из Европы. И каждый из этого списка согласится перевести небольшую денежку на «всемирный джихад».





И ведь вот что получается – требуя от афганских талибов разгрома «Исламского государства», международное сообщество не хочет замечать, что по финансовым возможностям ситуация явно не равна. Финансы ИГ, эти ядовитые зубы, так и не выбиты. Возможности нанимать наемников со всего мира, одевать, вооружать и сытно их кормить остались прежними, на все хватит. Ну и какого результата здесь ожидать? Кто забыл, что в современных войнах деньги – «кровь конфликта»?