Венедиктов: Путина шантажируют
В Конгресс США внесли проект резолюции, в которой предлагается не признавать легитимность Владимира Путина, если он решит баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году. Это вызвало возмущение в России.
Фото: ТАСС
Авторы резолюции указывают, пишет Салідарнасць, что поправки к Конституции РФ, обнуляющие президентские сроки Путина, были приняты в нарушение закона.
Российские власти расценили заявление конгрессменов как попытку вмешательства во внутренние дела страны.
Вот как эту новость прокомментировал главред Эха Москвы Алексей Венедиктов.
– Это обычный политический процесс. Ну представьте себе, что у нас сейчас два депутата. Один – из «Единой России», другой из КПРФ внесут закон о непризнании Байдена, если он пойдет на второй срок. Во-первых, это внутриполитическая история.
Во-вторых, это отношение части американского истеблишмента для шантажа Путина. Это шантаж. Мы в переговорной позиции по многим вопросам. Именно Путина шантажируют этим самым.
Это их культура да, в том смысле, что нужно поддавливать персонально лидера государства. На будущие уступки. Ну, я как раз к этому отношусь как к яркому зрелищу. В 24-м году и этого конгресса уже не будет.
07:19 22/11/2021
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