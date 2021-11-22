Венедиктов: Путина шантажируют

Авторы резолюции указывают, пишет Салідарнасць, что поправки к Конституции РФ, обнуляющие президентские сроки Путина, были приняты в нарушение закона.





Российские власти расценили заявление конгрессменов как попытку вмешательства во внутренние дела страны.





Вот как эту новость прокомментировал главред Эха Москвы Алексей Венедиктов.





– Это обычный политический процесс. Ну представьте себе, что у нас сейчас два депутата. Один – из «Единой России», другой из КПРФ внесут закон о непризнании Байдена, если он пойдет на второй срок. Во-первых, это внутриполитическая история.





Во-вторых, это отношение части американского истеблишмента для шантажа Путина. Это шантаж. Мы в переговорной позиции по многим вопросам. Именно Путина шантажируют этим самым.





Это их культура да, в том смысле, что нужно поддавливать персонально лидера государства. На будущие уступки. Ну, я как раз к этому отношусь как к яркому зрелищу. В 24-м году и этого конгресса уже не будет.



