Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал «Пул Первого».









— Вчерашняя PR-акция с майкой Эйсмонт (Наталья Эйсмонт — пресс-секретарь Главы государства. — Прим. авт.) похоже удалась. По Telegram-каналам расползлись вопросы: где купить такую же? Отвечаем: футболки с цитатами Президента пока изготавливаются индивидуально, но в ближайшие пару недель они появятся в широкой продаже, — говорится в сообщении. — Организация массового производства на финальной стадии. Кстати, дизайн футболки разработан участником нашей редколлегии.





Фото из Telegram-канала «Пул Первого»