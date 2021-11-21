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Товар с "ащушчэниями": футболки с цитатами Лукашенко скоро появятся в продаже

«Любимую не отдают» и «Будет очень интересно».

 Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал «Пул Первого».


— Вчерашняя PR-акция с майкой Эйсмонт (Наталья Эйсмонт — пресс-секретарь Главы государства. — Прим. авт.)  похоже удалась. По Telegram-каналам расползлись вопросы: где купить такую же? Отвечаем: футболки с цитатами Президента пока изготавливаются индивидуально, но в ближайшие пару недель они появятся в широкой продаже, — говорится в сообщении. — Организация массового производства на финальной стадии. Кстати, дизайн футболки разработан участником нашей редколлегии.

Фото из Telegram-канала «Пул Первого»
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