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Моравецкий: в Беларуси находятся более 10 тысяч беженцев. У Эйсмонт другие данные

На неделе пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт озвучила совершенно иные цифры по мигрантам.

 Находящиеся в Беларуси беженцы со стран Ближнего Востока начали возвращаться на родину, но все равно более 10 тысяч по-прежнему остаются в стране, заявил в воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

На минувшей неделе из Беларуси в Ирак самолетом были эвакуированы 430 граждан этой страны. Эвакуацией занималось посольство этой страны в России, дорога домой обошлась мигрантам бесплатно.

"Несколько тысяч человек, в общей сложности более 10 тысяч человек, по-прежнему остаются на территории Беларуси", - сказал Моравецкий на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в воскресенье в Риге. При этом он в очередной раз обвинил белорусские власти в том, что они используют мигрантов в политических целях.

фото Виктора Толочко

На неделе пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт озвучила совершенно иные цифры по мигрантам.

"На сегодняшний день на территории Беларуси находится порядка 7 тысяч беженцев. Из них на границе (…) около 2 тысяч человек. И от 200 до 500 человек, по имеющей информации, также находятся на границе, но стихийно, в других точках", – сказала Эйсмонт.
sputnik.by
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