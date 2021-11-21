Моравецкий: в Беларуси находятся более 10 тысяч беженцев. У Эйсмонт другие данные
На неделе пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт озвучила совершенно иные цифры по мигрантам.
Находящиеся в Беларуси беженцы со стран Ближнего Востока начали возвращаться на родину, но все равно более 10 тысяч по-прежнему остаются в стране, заявил в воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
На минувшей неделе из Беларуси в Ирак самолетом были эвакуированы 430 граждан этой страны. Эвакуацией занималось посольство этой страны в России, дорога домой обошлась мигрантам бесплатно.
"Несколько тысяч человек, в общей сложности более 10 тысяч человек, по-прежнему остаются на территории Беларуси", - сказал Моравецкий на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в воскресенье в Риге. При этом он в очередной раз обвинил белорусские власти в том, что они используют мигрантов в политических целях.
фото Виктора Толочко
На неделе пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт озвучила совершенно иные цифры по мигрантам.
"На сегодняшний день на территории Беларуси находится порядка 7 тысяч беженцев. Из них на границе (…) около 2 тысяч человек. И от 200 до 500 человек, по имеющей информации, также находятся на границе, но стихийно, в других точках", – сказала Эйсмонт.
22:05 21/11/2021
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