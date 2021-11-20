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Когда всегда до закона: Туска временно лишили водительских прав за превышение скорости

Экс-премьер Польши, а ныне лидер крупнейшей оппозиционной партии Дональд Туск оштрафован за превышение скорости, действие его водительского удостоверения приостановлено.


Об этом сообщает TVN24.

Инцидент произошел около 11:00 в населенном пункте Вишнево близ Млавы в Мазовецком воеводстве. Туск разогнался до 107 км/ч, за что был оштрафован на 500 злотых и лишен водительских прав на 3 месяца.

"Полицейские задержали 64-летнего водителя Skoda, превысившего скорость в населенных пунктах более 50 км/ч. У него отобрали водительские права и оштрафовали", - сообщила пресс-секретарь уездного управления полиции в Млаве Анна Павловская.

Дональд Туск в своем профиле в Twitter оценил, что наказание адекватно. "Я принял его без обсуждения", - написал он. Он добавил, что также получил десять штрафных очков.

Сотрудники полиции имеют право изъять водительское удостоверение во время осмотра, в частности, если водитель превысит скорость в населенных пунктах минимум на 50 км/ч, или если это повлекло за собой дорожно-транспортное происшествие, столкновение или создало опасность для дорожного движения.

Водительского удостоверения можно лишить минимум на три месяца. В случае нарушения ПДД это время продлевается.
eurointegration.com
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