Телефонный разговор и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель и белорусского правителя Александра Лукашенко по-разному освещался на родине абонентов, пишет rfi.fr/ru. В аппарате Лукашенко заявили о достигнутых результатах: «Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора (для мигрантов) в Германию». Глава же германского МВД Хорст Зеехофер заявил, что Германия не примет мигрантов, которые расположились лагерем у польских рубежей, и назвал ложными сообщения о готовности Берлина принять часть мигрантов с польско-белорусской границы.





Разговор Меркель и Лукашенко, напомним, состоялся после разговора и.о. канцлера с президентом России Владимиром Путиным. Кремль довольно сдержанно реагировал на развитие кризиса на границе союзника и ЕС, тем не менее, российские стратегические бомбардировщики патрулировали в это время белорусскую границу — и такое патрулирование обещают делать регулярно. Министерство обороны Беларуси, обвиняя Запад в попытке развязать конфликт на белорусской границе, также постоянно ссылается на обязательную и немедленную помощь Москвы в случае опасности.





Первый рейс с мигрантами из Иракского Курдистана уже отправился на их родину, в Беларуси остается не менее 7000 тех, кто пока возвращаться не пожелал. Но острая фаза кризиса, похоже, уже позади. Кто же получил дивиденды от искусственно созданного конфликта на границе Беларуси и ЕС? Напомним, рейсы с мигрантами регулярно стали прибывать в Минск из стран Ближнего Востока после принятия санкций в отношении Беларуси за принудительную посадку самолета ирландской компании Ryanair в Минске в мае этого года.





С ведома и разрешения Кремля

Павел Мацукевич, бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии, ныне старший аналитик Центра новых идей, называет «главным выигравшим субъектом» Россию — «этот кризис как минимум был реализован с ведома и разрешения Кремля», кризис успешно содействовал дальнейшему ухудшению отношений Евросоюза и Беларуси.





«Роль, которую сейчас играет Владимир Путин, позволяет ему снять сливки и предстать в очень выгодном образе посредника и дипломата, который потушил пожар на рубежах ЕС, — сказал в интервью RFI Мацукевич. — Вообще сейчас Путин поменялся с Лукашенко ролями. Вспомним 2014 год, когда посредником в российско-украинском конфликте выступил Лукашенко, не признал аннексию Крыма, взял на себя роль донора региональной безопасности, приняв в Минске “нормандский формат”». Но Путин, как считает дипломат, еще и полностью контролирует ситуацию, «обостряя ее чужими руками».





Как полагает Павел Мацукевич, российский президент «чувствует момент, когда нужно остановиться, чтобы не переиграть самого себя — одно дело подразнить Польшу, Литву и Латвию, другое дело — устроить горячий конфликт». «Думаю, нельзя исключать вспышек напряженности на рубежах ЕС и Беларуси, но в целом миграционный конфликт в ближайшее время будет исчерпан», — сказал аналитик.





Военный аналитик Егор Лебедок говорит: «Не надо во всем видеть план Москвы, но нужно понимать, что Москва просто умело использует ситуацию в своих интересах. Далеко не всегда происходящее есть именно план России, но Россия оперативно работает над тем, чтобы развернуть ситуацию в свою сторону. В этом смысле Кремль научился более живо думать и действовать, действовать на опережение. Миграционный кризис умело разыгран на ослабление ЕС. Фактически, мягкая политика ЕС и необходимость жестких мер, которые выбрали Польша, Литва и Латвия, привели к внутреннему политическому конфликту в ЕС. Сейчас нашли фигуру, на которую можно будет все списать, — Меркель. Но проблема между Брюсселем, между старой Европой и Польшей, Литвой, Латвией останется. Эти страны вынуждены более серьезно реагировать на вызовы, созданные Путиным или Лукашенко — они на передовой. Не так важно, кто начинает такие кризисы, важно, что ЕС всегда будет „сыпаться“ на конфликте линий „мягкие меры демократии“ и „жесткие и быстрые меры ответа“. Это понимают в Москве, в Минске, любой диктатор понимает, что демократия — это еще и мягкость, которую можно использовать против носителей этой демократии».





По мнению директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований, руководителя программы исследований проблем региональной и международной безопасности Арсения Сивицкого, сложившаяся ситуация полностью устраивает Россию: «Москва активно показывала в последнее время, что готова разговаривать по поводу кризиса с ЕС, с Западом в целом, были контакты Кремля и Брюсселя, Парижа, Берлина. В результате белорусский вопрос попадает в повестку дня отношений России и Запада. Кремль готов и может предложить Западу на выгодных для себя условиях вмешательство во внутренние дела Беларуси».

Лукашенко считает, что победа за ним

«С Лукашенко пошли на диалог. Это он считает, безусловно, победой, — отмечает Егор Лебедок. — Даже если не будет снятия санкций, никто не признает легитимным — но будут работать с ним дальше, развивать, так сказать, диалог. Если ЕС не опомнится — пойдет диалог и по менее важным, чем этот кризис, вопросам. Разговоры с Меркель понизили порог на вход в диалог с Лукашенко представителям других стран. Ну, а легитимность — это пустое слово для Беларуси, на самом деле. Юридического признания не будет, конечно, со стороны Европы, но год-два пройдет — и будут разговаривать снова, тем более, старт дан. Всегда разговаривают, к сожалению, с тем, кто реально управляет, с тем, у кого власть».





«Совсем недавно казалось, что контакты европейских лидеров с Минском полностью невозможны после августа 2020 года. Но как только дело касается интересов Европейского союза, прежние установки могут быть скорректированы. Если будет реальная мотивация, реальные встречные шаги со стороны белорусских властей, то в отдаленной перспективе можно подумать и о смягчении или даже заморозке санкций, — рассуждает Павел Мацукевич. — Но сегодняшние контакты, полагаю, ограничиваются темой миграции. Но, думаю, европейские политики, дипломаты прекрасно понимают, что контроль над ситуацией в стране — у Лукашенко. И если необходимо решить какую-то проблему, затрагивающую Европейский союз и Беларусь, то придется иметь дело с ним».

Перманентное российское военное присутствие

Высадка российских десантников под Гродно в дни кризиса и российские авиационные патрули показали, что «переброска российских военных на западную границу Беларуси занимает четыре часа», отмечает Егор Лебедок.





«В военно-политическом плане Беларусь уже плацдарм Российской Федерации. И думаю, российское военное присутствие уже переходит в перманентную стадию. Сами россияне называют свои последние действия усилением системы ПВО, хотя пролет стратегического бомбардировщика и усиление противовоздушной обороны — вещи, скажем так, разные. Вне зависимости от желаний Лукашенко здесь уже (пока еще небольшие) и ударные подразделения авиации, и ракетный комплекс С-400. Это все будет интегрироваться фактически в единую ПВО „Калининград — российские войска в Беларуси — Западный военный округ РФ“, что позволит накрыть западную часть России, российскую Прибалтику, страны Балтии и фактически половину Польши. Но подчеркну, что все это не следствие белорусского кризиса 2020–2021 годов — это все шло последовательно, российское продавливание своих военных интересов было всегда, вопрос был в скорости продавливания и ресурсов на сопротивление этому Лукашенко. Кризис, конечно, все очень ускорил», — сказал Егор Лебедок.





В результате, отмечает военный аналитик, Беларусь «все больше будет изыматься из военно-политической субъектности, все больше будет конфликтности, прежде всего информационной, с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией».





Но, как считает Егор Лебедок, миграционный кризис поспособствовал консолидации и усилению восточного фланга ЕС: «Те, кто планировал кризис, видимо, не рассчитывали на такое сильное сопротивление Польши и ее поддержку Литвой, Латвией и Эстонией. Поскольку за спиной Беларуси стоит такой сверхигрок как Россия, то логичным выглядит консолидация этих стран практически в давний проект, известный как Балто-Черноморский союз, но без Беларуси, конечно, — Польша, Литва, Латвия и Украина. Такой вот побочный эффект от кризиса, который сделает более напряженной ситуацию для Беларуси в среднесрочной перспективе, ведь на противостояние такому союзу придется только тратить ресурсы, а их у Минска нет».