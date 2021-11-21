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Франция призвала Россию повлиять на Беларусь в урегулировании миграционного кризиса

В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что Россия должна оказать давление на Беларусь, чтобы положить конец мигрантскому кризису. Поскольку, как отметили в ведомстве, президент РФ Владимир Путин и лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко находятся в "тесных отношениях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Grand Jury.

"У президента РФ Владимира Путина очень тесные отношения с президентом Беларуси Александром Лукашенко, поэтому у него должны быть средства, чтобы действовать и оказывать давление. Дипломатически или иными способами. Мы ожидаем, что Путин сможет это сделать", - заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он отметил, что Россия иногда бывает "невыносимым соседом", но несмотря на это, с властями РФ необходимо идти "путем диалога".

Глава МИД Франции назвал миграционный кризис на польско-белорусской границе "операцией, которую проводит диктатор" и обвинил Лукашенко в торговле людьми.

Напомним, сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что обстановка с мигрантами на польско-белорусской границе является наибольшей попыткой Лукашенко и Путина дестабилизировать ситуацию в ЕС и призвал Европу усилить общий ответ на шантаж миграционной политики Беларуси и энергетический и газовый шантаж РФ.

Отметим, в ВОЗ назвали ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе "как минимум, непростой" и заявили о намерении мобилизовать силы, чтобы помочь беженцам.
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