



"У президента РФ Владимира Путина очень тесные отношения с президентом Беларуси Александром Лукашенко, поэтому у него должны быть средства, чтобы действовать и оказывать давление. Дипломатически или иными способами. Мы ожидаем, что Путин сможет это сделать", - заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.





Он отметил, что Россия иногда бывает "невыносимым соседом", но несмотря на это, с властями РФ необходимо идти "путем диалога".





Глава МИД Франции назвал миграционный кризис на польско-белорусской границе "операцией, которую проводит диктатор" и обвинил Лукашенко в торговле людьми.





Напомним, сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что обстановка с мигрантами на польско-белорусской границе является наибольшей попыткой Лукашенко и Путина дестабилизировать ситуацию в ЕС и призвал Европу усилить общий ответ на шантаж миграционной политики Беларуси и энергетический и газовый шантаж РФ.





Отметим, в ВОЗ назвали ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе "как минимум, непростой" и заявили о намерении мобилизовать силы, чтобы помочь беженцам.



