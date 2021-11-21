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Рейтинг: названы самые могущественные Военно-воздушные силы планеты

Aeroemploi назвал самые могущественные Военно-воздушные силы планеты.

© РИА Новости / Александр Вильф

На первом месте расположились американские ВВС, на вооружении которых более трех тысяч самолетов различных модификаций. Как указывают авторы статьи, США обладают наиболее оснащенной и технологически развитой боевой авиацией в мире.

Вторую позицию в списке заняли российские Воздушно-космические силы с 1900 самолетами. Отмечается, что за 30 лет Москва смогла сделать существенный рывок в этой сфере: у ВКС на вооружении стоят такие истребители, как Су-35, Су-34. В разработке также находится проект стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения ПАК ДА.
 
Тройку самых мощных ВВС замыкает китайская авиация, сформированная с помощью СССР в 1949 году. Русские готовили пилотов Народно-освободительной армии. Кроме того, они закалялись в боях Корейской войны (1950—1953), уточняется в материале. В 1980-х Военно-воздушные силы страны испытывали проблемы с технологиями, однако сейчас они стали эффективнее благодаря глубоким реформам.

В список наиболее значимых военных авиаций планеты вошли индийские, египетские, пакистанские, турецкие и южнокорейские ВВС. Германия с парком более 400 самолетов заняла десятое место.
РИА Новости
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