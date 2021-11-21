«Несколько региональных государств ожидают подписания соглашений. Израиль поддерживает контакты почти со всеми странами региона», - сказал министр.





Тем не менее Фрейдж не назвал конкретных стран, с которыми планируется подписать соглашение.





Напомним, что в последний год своего правления бывший президент США Дональд Трамп убедил Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко подписать соглашения о нормализации отношений с Израилем, пишет haqqin.az



