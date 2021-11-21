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Израиль подпишет соглашения о нормализации отношений с рядом арабских стран

Министр регионального сотрудничества Израиля Иссауи Фрейдж заявил, что страна подпишет соглашения о нормализации отношений с еще несколькими арабскими государствами в следующем году, передает Times of Israel.

«Несколько региональных государств ожидают подписания соглашений. Израиль поддерживает контакты почти со всеми странами региона», - сказал министр.

Тем не менее Фрейдж не назвал конкретных стран, с которыми планируется подписать соглашение.

Напомним, что в последний год своего правления бывший президент США Дональд Трамп убедил Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко подписать соглашения о нормализации отношений с Израилем, пишет haqqin.az
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