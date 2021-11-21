Телеканал СТВ сообщал: «Из часовой версии обещали выбрать 25 минут». В итоге на BBC вышел сюжет длительностью в три с половиной минуты. И это с комментариями журналистов.





Но дело, конечно, не только в хронометраже, а в содержании. Лукашенко признал избиения на Окрестина и заявил, что сознательно закрывает глаза на действия мигрантов.

А также отметил, говоря об общественных организациях: «Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали».





Получилось, что эти крайне невыгодные для белорусских властей заявления в общем-то и все, что Лукашенко донес до западных зрителей.





Почему BBC не показала больше? Вероятно, ответ заключается в журналистских стандартах, которые требуют подачи достоверной информации. Вот лишь один пример.





Стивен Розенберг задал вопрос:





– Объясните, пожалуйста, одну вещь. Я находился на границе во вторник, когда произошли стычки как раз. Когда мигранты начали забрасывать польские войска камнями, кирпичами, палками, элементами пограничного заграждения, когда они начали ломать пограничные заборы, белорусские солдаты стояли, смотрели, ничего не сделали, чтобы остановить этих мигрантов. Почему? Это нормально – штурмовать границу?





Лукашенко дал ответ с заявлением: «Не камни были». И это несмотря на кадры, которые транслировало само государственное телевидение.





ГосСМИ показали больше отрывков из часового интервью, из которых можно сделать вывод, что правитель к общению с журналистом вообще не готовился. По крайней мере, эмоции взяли над ним верх.





Лукашенко едва ли не набросился на Розенберга, требуя от него ответить за действия властей Польши, Германии и ЕС в целом. Приведем несколько цитат.





«Ты знаешь, что нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории? Почему об этом не написал?»





«Почему вы лили воду из водометов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию?»





«Да если бы я не контролировал сейчас этот лагерь, там бы уже давно оружие было, которое через Украину прут сюда из Донбасса. Если ты этого не знаешь, так послушай. И не факт, что они не застрелили бы какого-то там Мэтью или тебя. Для чего? Для того, чтобы потом Лукашенко обвинили, что это он виноват».





Кстати, эти заявления также могут быть объяснением почему BBC показала лишь крохотную часть из интервью. Как Лукашенко хотел использовать интервью в своих целях, срываясь на такие эмоциональные заявления, осталось загадкой.