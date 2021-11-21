"Мы прогнозируем, что давление Александра Лукашенко на внешнюю границу ЕС-НАТО будет продолжаться, потому что белорусский режим не достиг своих целей. Немедленное применение новых и более жестких санкций - один из ключей к отражению гибридной атаки", - цитирует Каллас пресс-служба правительства Эстонии, информируя о состоявшейся в воскресенье встрече эстонского премьера с польским коллегой Матеушем Моравецким.





Каллас поблагодарила Польшу за эффективную защиту внешних границ ЕС и НАТО и подтвердила, что Эстония поможет своему соседу справиться с ситуацией как посредством дипломатической поддержки, так и практической помощью.





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По ее мнению, "длительная конфронтация отвечает интересам белорусского режима, помогает отвлечь внимание от продолжающихся жестоких репрессий и нарушений прав человека в Беларуси". "Наша цель одна: обеспечить безопасность Европы и наше единство", - подчеркнула премьер-министр Эстонии.





По ее мнению, "помимо введения эффективных санкций необходимо продолжать дипломатическое давление на страны, граждане которых используются для проведения гибридной атаки". Премьер также считает важным помочь облегчить гуманитарную ситуацию в Беларуси, чтобы "люди, попавшие туда обманным путем, могли получить помощь от гуманитарных организаций и имели возможность вернуться домой".





"Основная ответственность здесь лежит на режиме Лукашенко. Минск должен предоставить полный доступ и свободу действий в Беларуси организациям ООН по оказанию помощи", - отметила Каллас.





Премьер-министры Эстонии и Польши обсудили ситуацию на Украине.





"Мы очень внимательно следим за военными маневрами России у границ Украины. В своей риторике Россия в последнее время все более агрессивно атакует Украину - налицо желание еще больше обострить отношения. Цель сотрудничества союзников - предотвратить военную эскалацию", - сказала Каллас.





Премьер-министры подтвердили необходимость усиления обороны и мер сдерживания НАТО во всем регионе, активизации сотрудничества в этом направлении, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.





Страны Балтии обвиняют Минск в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.





Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.



