На карте «тюркского мира», которая была подарена президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану от лидера Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели, не показано красной звездой, что настоящий центр находится на российском Алтае. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.





Песков оценил подаренную карту и сказал, что турецкие политики периодически «пестуют идею тюркского единства», что совершенно нормально. «Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре "тюркского мира"», — добавил Песков. Он пояснил, что данный центр находится именно на Алтае и это то «священное место», из которого пошли родом тюрки.





При этом летом глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал Эрдогана быть последовательным в своей политике и признать Крым частью России. По его мнению, данный шаг поможет выстроить хорошие отношения с Москвой странам-партнерам, пишет Лента.ру.



