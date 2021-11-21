Кремль оценил подаренную Эрдогану карту «тюркского мира» с регионами России
Песков: на карте «тюркского мира» центр должен находиться не в Турции, а в России
На карте «тюркского мира», которая была подарена президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану от лидера Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели, не показано красной звездой, что настоящий центр находится на российском Алтае. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков оценил подаренную карту и сказал, что турецкие политики периодически «пестуют идею тюркского единства», что совершенно нормально. «Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре "тюркского мира"», — добавил Песков. Он пояснил, что данный центр находится именно на Алтае и это то «священное место», из которого пошли родом тюрки.
Ранее в сети появилась фотография, на которой запечатлены Эрдоган и Бахчели, держащие обрамленную карту «тюркского мира». На снимке было видно, что в нее оказались включены порядка 20 российских регионов. По словам лидера ПНД, в «тюркский мир» входят южные регионы России, в числе которых Крым, Ростовская область, часть Северного Кавказа и Восточной Сибири.
При этом летом глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал Эрдогана быть последовательным в своей политике и признать Крым частью России. По его мнению, данный шаг поможет выстроить хорошие отношения с Москвой странам-партнерам, пишет Лента.ру.
16:09 21/11/2021
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