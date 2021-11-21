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Подписаны почти все "планы по реализации мероприятий союзных программ" между Беларусью и Россией

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел рабочую встречу с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным во время Евразийского межправительственного совета, который проходил Ереване.

Он рассказал, что "планы по реализации мероприятий союзных программ подписаны практически все", сообщает пресс-служба Совмина Беларуси.

"После утверждения президентами наших стран пакета союзных программ у нас выстроены инструменты мониторинга их реализации. Планы по реализации мероприятий союзных программ подписаны практически все. Кроме того, не стоит ограничиваться только союзными программами, очень важно вдохнуть новую жизнь в совместные экономические проекты. Важно найти те проекты, в которых будут задействованы представители бизнеса двух стран и которые будут работать на укрепление экономического потенциала наших стран", - отметил Головченко. Его цитирует smartpress.by/

Мишустин в свою очередь подчеркнул, что Россия дорожит братскими и дружескими отношениями с Беларусью: "Мы считаем важным вывести их на еще более высокий уровень и укрепить интеграцию в Союзном государстве, которому мы с вами уделяем огромное внимание весь год. Нужно, конечно, запустить новые проекты по широкому спектру взаимной повестки. Это позволит сформировать общее экономическое и социальное пространство в Союзном государстве".

Премьер-министр России также высказал мнение, что сторонам необходимо сфокусировать усилия на реализации союзных программ. "Что касается нашего торгово-экономического сотрудничества, то в целом оно развивается, на мой взгляд, успешно. Устойчиво растет взаимный товарооборот, уже в январе - сентябре он увеличился почти на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года до $27,5 млрд. По итогам года выйдем на показатель, который превышает докризисный", - подчеркнул он.

Мишустин остановился на совместной борьбе с пандемией, а также обратил внимание, что между странами в полном объеме возобновлено авиасообщение, а также увеличена частота движения поездов. Также глава российского Правительства высказал мнение, что Беларуси и России нужно укреплять сотрудничество в сфере образования, науки и культуры.

"Также мы оказываем поддержку в преодолении последствий нелегитимных односторонних экономических санкций, которые были введены в отношении Беларуси", - сказал он.
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