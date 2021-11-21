Наталья Эйсмонт сообщила, о более чем сорока запросах на интервью с Лукашенко. По словам пресс-секретаря, с белорусским политиком хотят пообщать представители СМИ из разных регионов планеты.





president.gov.by





Эйсмонт подчеркнула, что Лукашенко давно не разговаривал с представителями российских федеральных СМИ. Эйсмонт заявила о слышимых сигналах от Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева, которые, видимо, хотят общения с Лукашенко, пишет blizko.by



