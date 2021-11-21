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Еще один "Большой разговор"? Лукашенко даст еще одно большое интервью - Эйсмонт назвала двух кандидатов на общение с политиком

Пресс-секретарь Александра Лукашенко сделала анонс.

Наталья Эйсмонт сообщила, о более чем сорока запросах на интервью с Лукашенко. По словам пресс-секретаря, с белорусским политиком хотят пообщать представители СМИ из разных регионов планеты.

 
 president.gov.by

Эйсмонт подчеркнула, что Лукашенко давно не разговаривал с представителями российских федеральных СМИ. Эйсмонт заявила о слышимых сигналах от Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева, которые, видимо, хотят общения с Лукашенко, пишет blizko.by
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