Еще один "Большой разговор"? Лукашенко даст еще одно большое интервью - Эйсмонт назвала двух кандидатов на общение с политиком
Пресс-секретарь Александра Лукашенко сделала анонс.
Наталья Эйсмонт сообщила, о более чем сорока запросах на интервью с Лукашенко. По словам пресс-секретаря, с белорусским политиком хотят пообщать представители СМИ из разных регионов планеты.
president.gov.by
Эйсмонт подчеркнула, что Лукашенко давно не разговаривал с представителями российских федеральных СМИ. Эйсмонт заявила о слышимых сигналах от Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева, которые, видимо, хотят общения с Лукашенко, пишет blizko.by
14:48 21/11/2021
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