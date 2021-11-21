Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на МИД Австрии.





«Цифровой формат не будет отвлекать от необходимого обмена мнениями по этой важной теме», — полагает МИД Австрии, цитирует afn.by





Решение властей Австрии отказаться от очного мероприятия вполне понятно по ряду причин. Одна из них, введение с 22 ноября в стране общенационального локдауна из-за эпидемии коронавируса.





Но главная причина, скорее, заключается в стом, что само мероприятие анонсировалось как диалоговая площадка, однако организовать диалог не удалось, поскольку власти Беларуси отказались отправлять представителей на это мероприятие (хотя бы даже на уроне послов РБ в западных странах). Россия как обычно выступила на стороне союзника.









Сама идея провести диалоговую дискуссию пока представляется утопической на фоне заявлений в Минске типа «ни за что не сядем за один стол с Тихановской» и «готовы разговаривать с любой оппозицией, которая в стране, но не с предателями», а также тотальной негативной реакции на звонки г-жи Меркель камараду Лукашенко несмотря на «узкость» и специфику обсуждаемой темы.





Белорусским властям необходимо дозреть и научиться определять, кто предатели, а кто беженцы. Западу – играть командой и тщательнее отделять мух от котлет, России – понять, что невозможно расширить круг внешнеполитических союзников, постоянно вступая в гав…





Впрочем, один бенефициар Венской конференции уже есть - это собственно власти Австрии, которые, судя по всему, прояснили для себя дальнейший внешнеполитический курс в отношении Беларуси.