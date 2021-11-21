



По словам Буданова, сейчас Россия сконцентрировала у границ с Украиной более 92 тысяч военнослужащих. Риски вторжения, по его словам, с приходом зимы и установлением стабильной холодной погоды только возрастают - возможные сильные морозы, по его словам, не проблема ни для российских, ни для украинских военных, пишет Радио Свобода.





По словам главы украинской разведки, действия российских войск могут быть более масштабными, чем в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, а затем, по многочисленным свидетельствам (сама Россия это отрицает), оказала вооружённую поддержку сепаратистам в Донбассе. Буданов предположил, что нападение может сопровождаться авиаударами, десантными операциями в Одессе и Мариуполе, также может быть задействована бронетехника, в том числе с территории Беларуси. Возможной мишенью для нападения по-прежнему называются юг и восток Украины, регионы, о которых ряд российских политиков, включая Владимира Путина, говорили как о "Новороссии".





При этом, по словам Буданова, прежде чем начать вторжение, Россия будет проводить "психологические операции" с целью подорвать боеспособность Украины. К таким операциям он отнёс, в частности, разжигание беспорядков, связанных с экономической ситуацией или недовольством мерами по борьбе с коронавирусом.





По его словам, Россия намерена воспользоваться и ситуацией вокруг операции по аресту предпол гаемых бойцов "ЧВК Вагнера" в 2020 году, в срыве которой украинская оппозиция обвиняет власти.





Ранее о возможной подготовке нападения России на Украину сообщали и американские СМИ, ссылаясь на данные разведки и источники в администрации. При этом отмечалось, что Кремль пока не принял окончательного решения.





Как писала на днях New York Times, американские и британские разведслужбы, пишет газета, все более убеждаются в том, что Владимир Путин рассматривает вариант проведения военной операции либо с целью захвата большей части территории Украины, либо с целью дестабилизации страны и обеспечения прихода к власти пророссийского правительства. Большая зависимость Европы от поставок российского природного газа может внушить Москве надежду на то, что европейцы не решатся пойти на решительные меры в ответ на потенциальную российскую военную операцию против Украины - писало издание.





Официальный Вашингтон и его партнёры по ЕС выражали обеспокоенность в связи с наращиванием Россией сил по периметру украинской границы. Сообщалось о том, что ряд стран НАТО, в частности Великобритания, намерены направить на Украину своих военных для сдерживания России. Официальный Киев ранее отрицал существенный рост угрозы вторжения, однако впоследствии украинские представители также начали выражать обеспокоенность возможными действиями Москвы.





В Кремле отрицают какую-либо подготовку к вторжению на территорию Украины, в то же время обвиняя страны Запада в эскалации напряжённости, в частности в Чёрном море. Путин, выступая на неделе на заседании коллегии МИД, заявил, что Россия должна получить от Запада гарантии своей безопасности.